DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación: Victoria del Cacereño por 3 a cero ante el Arenas Club, empate del Coria en casa a 1 frente al Avilés y derrotas por la mínima, del Mérida en Ponferrada y del Extremadura en Almendralejo contra la Cultural Leonesa. En Segunda: el Don Benito empataba a 0 en Jerez de la Frontera y el Badajoz caía en casa 0 a 1 contra el filial del Betis.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Getty images

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Mérida-Alcorcón (1-1)

Liga Nacional Juvenil

Zafra-San Roque (3-0)

Moralo-Villafranca (2-2)

Puebla de la Calzada-Don Benito (1-0)

Badajoz-Coria (4-1)

Fuente de Cantos-Vedruna Cáceres (0-4)

Cacereño-Diocesano (4-2)

Ciudad de Plasencia-Flecha Negra (2-3)

La Cruz Villanovense-Extremadura (3-2)

Hispanolusa-Gévora (4-1)

Primera RFEF Femenino

Levante-Cacereño (3-0)

SportExtremadura-Osasuna (2-2)

Segunda RFEF Femenino

Betis-Cacereño Atlético (4-0)

Primera RFEF Masculina

Coria-Avilés (1-1)

Ponferradina-Mérida (1-0)

Extremadura-Cultural Leonesa (0-1)

Cacereño-Arenas Club Getxo (3-0)

Segunda RFEF Masculina

Badajoz-Betis Deportivo (0-1)

Xerez-Don Benito (0-0)

Tercera RFEF Masculina

Cabeza del Buey-Azuaga (1-2)

Villafranca-Villanovense (0-1)

Llerenense-Jaraíz (1-0)

Moralo-Zafra (2-0)

Pueblonuevo-Santa Amalia (1-1)

Quintana-Gévora (0-0)

UP Plasencia-Puebla de la Calzada (0-3)

Jerez-Castuera (1-2)

Montijo-Guadiana (3-1)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Chinato-Aceituna (3-2)

Talayuela-Diocesano (2-1)

Cabezuela-Amanecer (3-0)

Malpartida-Montehermoso (1-0)

El Batán-Torreorgaz (1-3)

Arroyo-Ciudad de Plasencia (1-0)

Nuevo Cáceres-Moraleja (2-0)

Grupo 2

Villar del Rey-Obandina (2-1)

Badajoz B-Lobón (3-1)

San Jorge-La Garrovilla (3-2)

Valverdeño-Alburquerque (6-2)

Trujillanos-Sanvicenteño (0-5)

Valdelacalzada-Talavera (0-1)

Valdebótoa-Hernando de Soto (2-0)

Grupo 3

Sport Villanovense-Almoharín (5-0)

Monterrubio-Peleño (0-0)

Talarrubias-San Bartolomé (1-3)

Campanario-Trujillo (1-2)

Gimnástico Don Benito-Zarceño (6-0)

Miajadas-Guareña (2-0)

Hernán Cortés-Metelinense (2-1)

Grupo 4

La Estrella-Fuente de Cantos (0-2)

Santa Marta-Mérida Promesas (3-3)

Gran Maestre-Calamonte (3-1)

Aceuchal-Solana (3-0)

Oliva-Ribereña (2-0)

Bienvenida-San Serván (0-0)

Torremejía-Don Álvaro (0-1)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Montehermoso B-Navaconcejo (2-1)

Norte de Extremadura-Torrejoncillo (0-1)

Galisteo-San Miguel Plasencia (0-2)

Losareño-Nuevo Plasencia (0-3)

Las Hurdes-Ciudad de Plasencia B (2-0)

Jerte-Cañaveral (6-1)

Hervás-Piornal (0-5)

Grupo 2

Puebla de Alcocer-Fuenlabrada (1-2)

Ilipense Zalamea-Orellana (3-1)

La Haba-Valdehornillo (3-1)

Valdivia-Palazuelo (0-4)

Casas de Don Pedro-Malpartida (2-1)

Herrera-Athletic Valle (8-0)

Entrerríos-Siruela (0-1)

Grupo 3

La Albuera-Puerta Palmas (0-1)

Villanueva del Fresno-Real Bitcoin (0-3)

San Francisco de Olivenza-San Roque (1-0)

Cheles-Olivenza UD (2-2)

Hispanolusa-Corazón de Jesús (4-0)

Alconchel-Valencia de Alcántara (1-3)

Grupo 4

Barbaño-Casar de Cáceres (2-1)

Saludeño-Valdefuentes (0-0)

Brocense-Santa Quiteria (1-3)

Cacereño Veracruz-Madroñera (3-3)

Peña el Valle-Nazaret (5-0)

Garrovilla-Amanecer B (4-1)

Grupo 5

Alange-Berlanga (1-4)

Vadesa-Fornacense (2-1)

Fregenal-Monesterio (1-0)

Emérita Augusta-Solana B (1-3)

Belenense-Campillo (0-3)

Usagre-Jerez B (2-1)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Móstoles-Rena (4-3)

Grupo López Bolaños-Colegio El Valle (1-3)

Tercera División (Grupo extremeño)

Burguillos-Granja (7-3)

Cáceres Malpartida-Talayuela (4-2)

Colegio San José-Casar de Cáceres (3-2)

Jerez-Jarandilla (2-3)

Villanueva del Fresno-Salvatierra (5-5)

Albroksa-Arroyo (3-7)

Ciudad de Almendralejo-Navalmoral (7-3)

Madroñera-Torrecillas (4-5)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid