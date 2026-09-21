DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación: Victoria del Cacereño por 3 a cero ante el Arenas Club, empate del Coria en casa a 1 frente al Avilés y derrotas por la mínima, del Mérida en Ponferrada y del Extremadura en Almendralejo contra la Cultural Leonesa. En Segunda: el Don Benito empataba a 0 en Jerez de la Frontera y el Badajoz caía en casa 0 a 1 contra el filial del Betis.

Redacción