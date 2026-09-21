Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Mérida-Alcorcón (1-1)
Liga Nacional Juvenil
Zafra-San Roque (3-0)
Moralo-Villafranca (2-2)
Puebla de la Calzada-Don Benito (1-0)
Badajoz-Coria (4-1)
Fuente de Cantos-Vedruna Cáceres (0-4)
Cacereño-Diocesano (4-2)
Ciudad de Plasencia-Flecha Negra (2-3)
La Cruz Villanovense-Extremadura (3-2)
Hispanolusa-Gévora (4-1)
Primera RFEF Femenino
Levante-Cacereño (3-0)
SportExtremadura-Osasuna (2-2)
Segunda RFEF Femenino
Betis-Cacereño Atlético (4-0)
Primera RFEF Masculina
Coria-Avilés (1-1)
Ponferradina-Mérida (1-0)
Extremadura-Cultural Leonesa (0-1)
Cacereño-Arenas Club Getxo (3-0)
Segunda RFEF Masculina
Badajoz-Betis Deportivo (0-1)
Xerez-Don Benito (0-0)
Tercera RFEF Masculina
Cabeza del Buey-Azuaga (1-2)
Villafranca-Villanovense (0-1)
Llerenense-Jaraíz (1-0)
Moralo-Zafra (2-0)
Pueblonuevo-Santa Amalia (1-1)
Quintana-Gévora (0-0)
UP Plasencia-Puebla de la Calzada (0-3)
Jerez-Castuera (1-2)
Montijo-Guadiana (3-1)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Chinato-Aceituna (3-2)
Talayuela-Diocesano (2-1)
Cabezuela-Amanecer (3-0)
Malpartida-Montehermoso (1-0)
El Batán-Torreorgaz (1-3)
Arroyo-Ciudad de Plasencia (1-0)
Nuevo Cáceres-Moraleja (2-0)
Grupo 2
Villar del Rey-Obandina (2-1)
Badajoz B-Lobón (3-1)
San Jorge-La Garrovilla (3-2)
Valverdeño-Alburquerque (6-2)
Trujillanos-Sanvicenteño (0-5)
Valdelacalzada-Talavera (0-1)
Valdebótoa-Hernando de Soto (2-0)
Grupo 3
Sport Villanovense-Almoharín (5-0)
Monterrubio-Peleño (0-0)
Talarrubias-San Bartolomé (1-3)
Campanario-Trujillo (1-2)
Gimnástico Don Benito-Zarceño (6-0)
Miajadas-Guareña (2-0)
Hernán Cortés-Metelinense (2-1)
Grupo 4
La Estrella-Fuente de Cantos (0-2)
Santa Marta-Mérida Promesas (3-3)
Gran Maestre-Calamonte (3-1)
Aceuchal-Solana (3-0)
Oliva-Ribereña (2-0)
Bienvenida-San Serván (0-0)
Torremejía-Don Álvaro (0-1)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Montehermoso B-Navaconcejo (2-1)
Norte de Extremadura-Torrejoncillo (0-1)
Galisteo-San Miguel Plasencia (0-2)
Losareño-Nuevo Plasencia (0-3)
Las Hurdes-Ciudad de Plasencia B (2-0)
Jerte-Cañaveral (6-1)
Hervás-Piornal (0-5)
Grupo 2
Puebla de Alcocer-Fuenlabrada (1-2)
Ilipense Zalamea-Orellana (3-1)
La Haba-Valdehornillo (3-1)
Valdivia-Palazuelo (0-4)
Casas de Don Pedro-Malpartida (2-1)
Herrera-Athletic Valle (8-0)
Entrerríos-Siruela (0-1)
Grupo 3
La Albuera-Puerta Palmas (0-1)
Villanueva del Fresno-Real Bitcoin (0-3)
San Francisco de Olivenza-San Roque (1-0)
Cheles-Olivenza UD (2-2)
Hispanolusa-Corazón de Jesús (4-0)
Alconchel-Valencia de Alcántara (1-3)
Grupo 4
Barbaño-Casar de Cáceres (2-1)
Saludeño-Valdefuentes (0-0)
Brocense-Santa Quiteria (1-3)
Cacereño Veracruz-Madroñera (3-3)
Peña el Valle-Nazaret (5-0)
Garrovilla-Amanecer B (4-1)
Grupo 5
Alange-Berlanga (1-4)
Vadesa-Fornacense (2-1)
Fregenal-Monesterio (1-0)
Emérita Augusta-Solana B (1-3)
Belenense-Campillo (0-3)
Usagre-Jerez B (2-1)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Móstoles-Rena (4-3)
Grupo López Bolaños-Colegio El Valle (1-3)
Tercera División (Grupo extremeño)
Burguillos-Granja (7-3)
Cáceres Malpartida-Talayuela (4-2)
Colegio San José-Casar de Cáceres (3-2)
Jerez-Jarandilla (2-3)
Villanueva del Fresno-Salvatierra (5-5)
Albroksa-Arroyo (3-7)
Ciudad de Almendralejo-Navalmoral (7-3)
Madroñera-Torrecillas (4-5)