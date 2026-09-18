DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF: El Coria ejerce de anfitrión ante el Avilés, el Mérida viaja a Ponferrada, el Extremadura recibirá a la Cultu y el Cacereño en el Príncipe Felipe contra el Arenas Club Getxotarra. En 2ª: El Badajoz juega en casa frente al filial del Betis y el Don Benito se desplaza a tierras gaditanas para medirse al Xerez. En 3ª destacar el Villafranca-Villanovense, Moralo-Zafra, Jerez-Castuera, UP Plasencia-Puebla, Llerenense-Jaraíz y Cabeza del Buey-Azuaga entre otros.

Redacción