DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF: El Coria ejerce de anfitrión ante el Avilés, el Mérida viaja a Ponferrada, el Extremadura recibirá a la Cultu y el Cacereño en el Príncipe Felipe contra el Arenas Club Getxotarra. En 2ª: El Badajoz juega en casa frente al filial del Betis y el Don Benito se desplaza a tierras gaditanas para medirse al Xerez. En 3ª destacar el Villafranca-Villanovense, Moralo-Zafra, Jerez-Castuera, UP Plasencia-Puebla, Llerenense-Jaraíz y Cabeza del Buey-Azuaga entre otros.

Redacción

Extremadura |

Jóvenes futbolistas en el banquillo
Jóvenes futbolistas en el banquillo | Sinc

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Mérida-Alcorcón (sábado 19 de septiembre, 16:30h)

Liga Nacional Juvenil

Zafra-San Roque (viernes 18 de septiembre, 19h)

Moralo-Villafranca (sábado 19 de septiembre, 19:30h)

Puebla de la Calzada-Don Benito (sábado 19 de septiembre, 11h)

Badajoz-Coria (sábado 19 de septiembre, 19:30h)

Fuente de Cantos-Vedruna Cáceres (sábado 19 de septiembre, 19h)

Cacereño-Diocesano (sábado 19 de septiembre, 18h)

Ciudad de Plasencia-Flecha Negra (sábado 19 de septiembre, 19h)

La Cruz Villanovense-Extremadura (sábado 19 de septiembre, 18h)

Hispanolusa-Gévora (sábado 19 de septiembre, 11:30h)

Primera RFEF Femenino

Levante-Cacereño (domingo 20 de septiembre, 12h)

SportExtremadura-Osasuna (domingo 20 de septiembre, 12h)

Segunda RFEF Femenino

Betis-Cacereño Atlético (domingo 20 de septiembre, 13h)

Primera RFEF Masculina

Coria-Avilés (sábado 19 de septiembre, 18:45h)

Ponferradina-Mérida (sábado 19 de septiembre, 18:45h)

Extremadura-Cultural Leonesa (domingo 20 de septiembre, 16h)

Cacereño-Arenas Club Getxo (domingo 20 de septiembre, 18:45h)

Segunda RFEF Masculina

Badajoz-Betis Deportivo (domingo 20 de septiembre, 18h)

Xerez-Don Benito (domingo 20 de septiembre, 19h)

Tercera RFEF Masculina

Cabeza del Buey-Azuaga (domingo 20 de septiembre, 12:30h)

Villafranca-Villanovense (domingo 20 de septiembre, 12h)

Llerenense-Jaraíz (sábado 19 de septiembre, 19h)

Moralo-Zafra (domingo 20 de septiembre, 12h)

Pueblonuevo-Santa Amalia (domingo 20 de septiembre, 19h)

Quintana-Gévora (domingo 20 de septiembre, 19h)

UP Plasencia-Puebla de la Calzada (sábado 19 de septiembre, 19h)

Jerez-Castuera (domingo 20 de septiembre, 19h)

Montijo-Guadiana (domingo 20 de septiembre, 12:30h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Chinato-Aceituna (domingo 20 de septiembre, 12:30h)

Talayuela-Diocesano (domingo 20 de septiembre, 19h)

Cabezuela-Amanecer (domingo 20 de septiembre, 19h)

Malpartida-Montehermoso (domingo 20 de septiembre, 12:30h)

El Batán-Torreorgaz (domingo 20 de septiembre, 18h)

Arroyo-Ciudad de Plasencia (domingo 20 de septiembre, 12h)

Nuevo Cáceres-Moraleja (domingo 20 de septiembre, 12:15h)

Grupo 2

Villar del Rey-Obandina (domingo 20 de septiembre, 12:30h)

Badajoz B-Lobón (sábado 19 de septiembre, 19h)

San Jorge-La Garrovilla (domingo 20 de septiembre, 18:30h)

Valverdeño-Alburquerque (domingo 20 de septiembre, 19h)

Trujillanos-Sanvicenteño (domingo 20 de septiembre, 12h)

Valdelacalzada-Talavera (domingo 20 de septiembre, 19:30h)

Valdebótoa-Hernando de Soto (domingo 20 de septiembre, 12h)

Grupo 3

Sport Villanovense-Almoharín (domingo 20 de septiembre, 12h)

Monterrubio-Peleño (domingo 20 de septiembre, 19h)

Talarrubias-San Bartolomé (domingo 20 de septiembre, 18:30h)

Campanario-Trujillo (domingo 20 de septiembre, 12h)

Gimnástico Don Benito-Zarceño (domingo 20 de septiembre, 12h)

Miajadas-Guareña (domingo 20 de septiembre, 12h)

Hernán Cortés-Metelinense (domingo 20 de septiembre, 12h)

Grupo 4

La Estrella-Fuente de Cantos (domingo 20 de septiembre, 12:30h)

Santa Marta-Mérida Promesas (domingo 20 de septiembre, 19h)

Gran Maestre-Calamonte (domingo 20 de septiembre, 12h)

Aceuchal-Solana (domingo 20 de septiembre, 19h)

Oliva-Ribereña (domingo 20 de septiembre, 13h)

Bienvenida-San Serván (domingo 20 de septiembre, 12:15h)

Torremejía-Don Álvaro (domingo 20 de septiembre, 19h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Montehermoso B-Navaconcejo (domingo 20 de septiembre, 18:30h)

Norte de Extremadura-Torrejoncillo (domingo 20 de septiembre, 12h)

Galisteo-San Miguel Plasencia (domingo 20 de septiembre, 17:30h)

Losareño-Nuevo Plasencia (domingo 20 de septiembre, 18:15h)

Las Hurdes-Ciudad de Plasencia B (domingo 20 de septiembre, 18:15h)

Jerte-Cañaveral (domingo 20 de septiembre, 18h)

Hervás-Piornal (domingo 20 de septiembre, 18h)

Grupo 2

Puebla de Alcocer-Fuenlabrada (domingo 20 de septiembre, 12h)

Ilipense Zalamea-Orellana (domingo 20 de septiembre, 19h)

La Haba-Valdehornillo (domingo 20 de septiembre, 12h)

Valdivia-Palazuelo (domingo 20 de septiembre, 19h)

Casas de Don Pedro-Malpartida (domingo 20 de septiembre, 18h)

Herrera-Athletic Valle (domingo 20 de septiembre, 18:45h)

Entrerríos-Siruela (domingo 20 de septiembre, 12h)

Grupo 3

La Albuera-Puerta Palmas (domingo 20 de septiembre, 18:45h)

Villanueva del Fresno-Real Bitcoin (domingo 20 de septiembre, 12h)

San Francisco de Olivenza-San Roque (domingo 20 de septiembre, 18:45h)

Cheles-Olivenza UD (domingo 20 de septiembre, 19h)

Hispanolusa-Corazón de Jesús (domingo 20 de septiembre, 18:45h)

Alconchel-Valencia de Alcántara (domingo 20 de septiembre, 19h)

Grupo 4

Barbaño-Casar de Cáceres (domingo 20 de septiembre, 11:30h)

Saludeño-Valdefuentes (domingo 20 de septiembre, 12:30h)

Brocense-Santa Quiteria (domingo 20 de septiembre, 12h)

Cacereño Veracruz-Madroñera (domingo 20 de septiembre, 19h)

Peña el Valle-Nazaret (domingo 20 de septiembre, 12h)

Garrovilla-Amanecer B (domingo 20 de septiembre, 12h)

Grupo 5

Alange-Berlanga (domingo 20 de septiembre, 12h)

Vadesa-Fornacense (domingo 20 de septiembre, 12h)

Fregenal-Monesterio (domingo 20 de septiembre, 18:30h)

Emérita Augusta-Solana B (domingo 20 de septiembre, 19h)

Belenense-Campillo (domingo 20 de septiembre, 12h)

Usagre-Jerez B (domingo 20 de septiembre, 18:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Móstoles-Rena (domingo 20 de septiembre, 13h)

Grupo López Bolaños-Colegio El Valle (sábado 19 de septiembre, 17h)

Tercera División (Grupo extremeño)

Burguillos-Granja (domingo 20 de septiembre, 13h)

Cáceres Malpartida-Talayuela (sábado 19 de septiembre, 16:30h)

Colegio San José-Casar de Cáceres (sábado 19 de septiembre, 19h)

Jerez-Jarandilla (domingo 20 de septiembre, 13h)

Villanueva del Fresno-Salvatierra (sábado 19 de septiembre, 19h)

Albroksa-Arroyo (sábado 19 de septiembre, 18:30h)

Ciudad de Almendralejo-Navalmoral (domingo 20 de septiembre, 12h)

Madroñera-Torrecillas (domingo 20 de septiembre, 17h)

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