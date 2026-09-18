Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Mérida-Alcorcón (sábado 19 de septiembre, 16:30h)
Liga Nacional Juvenil
Zafra-San Roque (viernes 18 de septiembre, 19h)
Moralo-Villafranca (sábado 19 de septiembre, 19:30h)
Puebla de la Calzada-Don Benito (sábado 19 de septiembre, 11h)
Badajoz-Coria (sábado 19 de septiembre, 19:30h)
Fuente de Cantos-Vedruna Cáceres (sábado 19 de septiembre, 19h)
Cacereño-Diocesano (sábado 19 de septiembre, 18h)
Ciudad de Plasencia-Flecha Negra (sábado 19 de septiembre, 19h)
La Cruz Villanovense-Extremadura (sábado 19 de septiembre, 18h)
Hispanolusa-Gévora (sábado 19 de septiembre, 11:30h)
Primera RFEF Femenino
Levante-Cacereño (domingo 20 de septiembre, 12h)
SportExtremadura-Osasuna (domingo 20 de septiembre, 12h)
Segunda RFEF Femenino
Betis-Cacereño Atlético (domingo 20 de septiembre, 13h)
Primera RFEF Masculina
Coria-Avilés (sábado 19 de septiembre, 18:45h)
Ponferradina-Mérida (sábado 19 de septiembre, 18:45h)
Extremadura-Cultural Leonesa (domingo 20 de septiembre, 16h)
Cacereño-Arenas Club Getxo (domingo 20 de septiembre, 18:45h)
Segunda RFEF Masculina
Badajoz-Betis Deportivo (domingo 20 de septiembre, 18h)
Xerez-Don Benito (domingo 20 de septiembre, 19h)
Tercera RFEF Masculina
Cabeza del Buey-Azuaga (domingo 20 de septiembre, 12:30h)
Villafranca-Villanovense (domingo 20 de septiembre, 12h)
Llerenense-Jaraíz (sábado 19 de septiembre, 19h)
Moralo-Zafra (domingo 20 de septiembre, 12h)
Pueblonuevo-Santa Amalia (domingo 20 de septiembre, 19h)
Quintana-Gévora (domingo 20 de septiembre, 19h)
UP Plasencia-Puebla de la Calzada (sábado 19 de septiembre, 19h)
Jerez-Castuera (domingo 20 de septiembre, 19h)
Montijo-Guadiana (domingo 20 de septiembre, 12:30h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Chinato-Aceituna (domingo 20 de septiembre, 12:30h)
Talayuela-Diocesano (domingo 20 de septiembre, 19h)
Cabezuela-Amanecer (domingo 20 de septiembre, 19h)
Malpartida-Montehermoso (domingo 20 de septiembre, 12:30h)
El Batán-Torreorgaz (domingo 20 de septiembre, 18h)
Arroyo-Ciudad de Plasencia (domingo 20 de septiembre, 12h)
Nuevo Cáceres-Moraleja (domingo 20 de septiembre, 12:15h)
Grupo 2
Villar del Rey-Obandina (domingo 20 de septiembre, 12:30h)
Badajoz B-Lobón (sábado 19 de septiembre, 19h)
San Jorge-La Garrovilla (domingo 20 de septiembre, 18:30h)
Valverdeño-Alburquerque (domingo 20 de septiembre, 19h)
Trujillanos-Sanvicenteño (domingo 20 de septiembre, 12h)
Valdelacalzada-Talavera (domingo 20 de septiembre, 19:30h)
Valdebótoa-Hernando de Soto (domingo 20 de septiembre, 12h)
Grupo 3
Sport Villanovense-Almoharín (domingo 20 de septiembre, 12h)
Monterrubio-Peleño (domingo 20 de septiembre, 19h)
Talarrubias-San Bartolomé (domingo 20 de septiembre, 18:30h)
Campanario-Trujillo (domingo 20 de septiembre, 12h)
Gimnástico Don Benito-Zarceño (domingo 20 de septiembre, 12h)
Miajadas-Guareña (domingo 20 de septiembre, 12h)
Hernán Cortés-Metelinense (domingo 20 de septiembre, 12h)
Grupo 4
La Estrella-Fuente de Cantos (domingo 20 de septiembre, 12:30h)
Santa Marta-Mérida Promesas (domingo 20 de septiembre, 19h)
Gran Maestre-Calamonte (domingo 20 de septiembre, 12h)
Aceuchal-Solana (domingo 20 de septiembre, 19h)
Oliva-Ribereña (domingo 20 de septiembre, 13h)
Bienvenida-San Serván (domingo 20 de septiembre, 12:15h)
Torremejía-Don Álvaro (domingo 20 de septiembre, 19h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Montehermoso B-Navaconcejo (domingo 20 de septiembre, 18:30h)
Norte de Extremadura-Torrejoncillo (domingo 20 de septiembre, 12h)
Galisteo-San Miguel Plasencia (domingo 20 de septiembre, 17:30h)
Losareño-Nuevo Plasencia (domingo 20 de septiembre, 18:15h)
Las Hurdes-Ciudad de Plasencia B (domingo 20 de septiembre, 18:15h)
Jerte-Cañaveral (domingo 20 de septiembre, 18h)
Hervás-Piornal (domingo 20 de septiembre, 18h)
Grupo 2
Puebla de Alcocer-Fuenlabrada (domingo 20 de septiembre, 12h)
Ilipense Zalamea-Orellana (domingo 20 de septiembre, 19h)
La Haba-Valdehornillo (domingo 20 de septiembre, 12h)
Valdivia-Palazuelo (domingo 20 de septiembre, 19h)
Casas de Don Pedro-Malpartida (domingo 20 de septiembre, 18h)
Herrera-Athletic Valle (domingo 20 de septiembre, 18:45h)
Entrerríos-Siruela (domingo 20 de septiembre, 12h)
Grupo 3
La Albuera-Puerta Palmas (domingo 20 de septiembre, 18:45h)
Villanueva del Fresno-Real Bitcoin (domingo 20 de septiembre, 12h)
San Francisco de Olivenza-San Roque (domingo 20 de septiembre, 18:45h)
Cheles-Olivenza UD (domingo 20 de septiembre, 19h)
Hispanolusa-Corazón de Jesús (domingo 20 de septiembre, 18:45h)
Alconchel-Valencia de Alcántara (domingo 20 de septiembre, 19h)
Grupo 4
Barbaño-Casar de Cáceres (domingo 20 de septiembre, 11:30h)
Saludeño-Valdefuentes (domingo 20 de septiembre, 12:30h)
Brocense-Santa Quiteria (domingo 20 de septiembre, 12h)
Cacereño Veracruz-Madroñera (domingo 20 de septiembre, 19h)
Peña el Valle-Nazaret (domingo 20 de septiembre, 12h)
Garrovilla-Amanecer B (domingo 20 de septiembre, 12h)
Grupo 5
Alange-Berlanga (domingo 20 de septiembre, 12h)
Vadesa-Fornacense (domingo 20 de septiembre, 12h)
Fregenal-Monesterio (domingo 20 de septiembre, 18:30h)
Emérita Augusta-Solana B (domingo 20 de septiembre, 19h)
Belenense-Campillo (domingo 20 de septiembre, 12h)
Usagre-Jerez B (domingo 20 de septiembre, 18:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Móstoles-Rena (domingo 20 de septiembre, 13h)
Grupo López Bolaños-Colegio El Valle (sábado 19 de septiembre, 17h)
Tercera División (Grupo extremeño)
Burguillos-Granja (domingo 20 de septiembre, 13h)
Cáceres Malpartida-Talayuela (sábado 19 de septiembre, 16:30h)
Colegio San José-Casar de Cáceres (sábado 19 de septiembre, 19h)
Jerez-Jarandilla (domingo 20 de septiembre, 13h)
Villanueva del Fresno-Salvatierra (sábado 19 de septiembre, 19h)
Albroksa-Arroyo (sábado 19 de septiembre, 18:30h)
Ciudad de Almendralejo-Navalmoral (domingo 20 de septiembre, 12h)
Madroñera-Torrecillas (domingo 20 de septiembre, 17h)