DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera federación victoria del Cacereño por 1 a cero ante la Cultural Leonesa y triple derrota para el resto de extremeños: El Extremadura caía por 1 a cero en Barakaldo, el Mirandés se llevaba los tres puntos del Romano tras imponerse por 3 a 4 al Mérida y el Coria se venía de vacío de su visita a Lugo en donde perdía por 1 tanto a cero. En Segunda doble victoria: Don Benito 3 Las Palmas atlético 0 y Xerez 1-Badajoz 2.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Rayo Alcobendas-Mérida (2-1)

Liga Nacional Juvenil

Moralo-Hispanolusa (0-1)

Diocesano-Ciudad de Plasencia (2-1)

Don Benito-Badajoz (0-3)

Villafranca-Puebla de la Calzada (1-2)

Coria-Fuente de Cantos (4-1)

Vedruna Cáceres-Cacereño (0-1)

Flecha Negra-Zafra (0-2)

San Roque-La Cruz Villanovense (2-10)

Extremadura-Gévora (1-1)

Primera RFEF Femenino

Real Sociedad B-Cacereño (3-2)

SportExtremadura-Athletic Club B (0-0)

Segunda RFEF Femenino

Cacereño Atlético-Málaga (0-3)

Primera RFEF Masculina

Barakaldo-Extremadura (1-0)

Mérida-Mirandés (3-4)

Cacereño-Cultural Leonesa (1-0)

Lugo-Coria (1-0)

Segunda RFEF Masculina

Don Benito-Las Palmas Atlético (3-0)

Xerez-Badajoz (1-2)

Tercera RFEF Masculina

Cabeza del Buey-Jerez (0-1)

Azuaga-Montijo (2-0)

Guadiana-Villafranca (0-2)

Villanovense-Llerenense (0-1)

Jaraíz-Moralo (2-3)

Santa Amalia-Quintana (3-0)

Gévora-UP Plasencia (4-2)

Puebla de la Calzada-Castuera (2-0)

Zafra-Pueblonuevo (4-1)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Diocesano-Chinato (4-0)

Amanecer-Talayuela (0-1)

Torreorgaz-Arroyo (3-0)

Ciudad de Plasencia-Malpartida (1-1)

Aceituna-Nuevo Cáceres (1-1)

Montehermoso-Cabezuela (3-2)

Moraleja-El Batán (5-3)

Grupo 2

Lobón-Villar del Rey (1-1)

La Garrovilla-Badajoz B (2-0)

Sanvicenteño-Valverdeño (3-0)

Talavera-Trujillanos (4-1)

Hernando de Soto-Valdelacalzada (1-1)

Obandina-Valdebótoa (1-2)

Alburquerque-San Jorge (2-2)

Grupo 3

Peleño-Sport Villanovense (2-1)

San Bartolomé-Monterrubio (0-1)

Trujillo-Talarrubias (1-0)

Zarceño-Campanario (0-0)

Metelinense-Miajadas (1-6)

Almoharín-Hernán Cortés (1-4)

Guareña-Gimnástico Don Benito (2-2)

Grupo 4

Mérida Promesas-La Estrella (2-0)

Calamonte-Santa Marta (2-1)

Solana-Gran Maestre (1-0)

Don Álvaro-Bienvenida (0-3)

Fuente de Cantos-Torremejía (3-1)

Ribereña-Aceuchal (2-1)

San Serván-Oliva (1-0)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Cañaveral-Las Hurdes (0-6)

Nuevo Plasencia-Galisteo (10-0)

San Miguel Plasencia-Cuacos (8-2)

Losareño-Ciudad de Plasencia B (1-0)

Piornal-Jerte (4-0)

Torrejoncillo-Montehermoso B (2-0)

FÚTBOL SALA

Tercera División (Grupo extremeño)

Granja-Madroñera (4-1)

Casar de Cáceres-Cáceres Malpartida (3-5)

Jarandilla-Colegio San José (3-3)

Salvatierra-Jerez (1-2)

Arroyo-Villanueva del Fresno (9-4)

Navalmoral-Badajoz Albroksa (6-5)

Torrecillas-Almendralejo (4-4)

Talayuela-Burguillos del Cerro (6-5)

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