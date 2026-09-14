DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera federación victoria del Cacereño por 1 a cero ante la Cultural Leonesa y triple derrota para el resto de extremeños: El Extremadura caía por 1 a cero en Barakaldo, el Mirandés se llevaba los tres puntos del Romano tras imponerse por 3 a 4 al Mérida y el Coria se venía de vacío de su visita a Lugo en donde perdía por 1 tanto a cero. En Segunda doble victoria: Don Benito 3 Las Palmas atlético 0 y Xerez 1-Badajoz 2.

Redacción