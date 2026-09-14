Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Rayo Alcobendas-Mérida (2-1)
Liga Nacional Juvenil
Moralo-Hispanolusa (0-1)
Diocesano-Ciudad de Plasencia (2-1)
Don Benito-Badajoz (0-3)
Villafranca-Puebla de la Calzada (1-2)
Coria-Fuente de Cantos (4-1)
Vedruna Cáceres-Cacereño (0-1)
Flecha Negra-Zafra (0-2)
San Roque-La Cruz Villanovense (2-10)
Extremadura-Gévora (1-1)
Primera RFEF Femenino
Real Sociedad B-Cacereño (3-2)
SportExtremadura-Athletic Club B (0-0)
Segunda RFEF Femenino
Cacereño Atlético-Málaga (0-3)
Primera RFEF Masculina
Barakaldo-Extremadura (1-0)
Mérida-Mirandés (3-4)
Cacereño-Cultural Leonesa (1-0)
Lugo-Coria (1-0)
Segunda RFEF Masculina
Don Benito-Las Palmas Atlético (3-0)
Xerez-Badajoz (1-2)
Tercera RFEF Masculina
Cabeza del Buey-Jerez (0-1)
Azuaga-Montijo (2-0)
Guadiana-Villafranca (0-2)
Villanovense-Llerenense (0-1)
Jaraíz-Moralo (2-3)
Santa Amalia-Quintana (3-0)
Gévora-UP Plasencia (4-2)
Puebla de la Calzada-Castuera (2-0)
Zafra-Pueblonuevo (4-1)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Diocesano-Chinato (4-0)
Amanecer-Talayuela (0-1)
Torreorgaz-Arroyo (3-0)
Ciudad de Plasencia-Malpartida (1-1)
Aceituna-Nuevo Cáceres (1-1)
Montehermoso-Cabezuela (3-2)
Moraleja-El Batán (5-3)
Grupo 2
Lobón-Villar del Rey (1-1)
La Garrovilla-Badajoz B (2-0)
Sanvicenteño-Valverdeño (3-0)
Talavera-Trujillanos (4-1)
Hernando de Soto-Valdelacalzada (1-1)
Obandina-Valdebótoa (1-2)
Alburquerque-San Jorge (2-2)
Grupo 3
Peleño-Sport Villanovense (2-1)
San Bartolomé-Monterrubio (0-1)
Trujillo-Talarrubias (1-0)
Zarceño-Campanario (0-0)
Metelinense-Miajadas (1-6)
Almoharín-Hernán Cortés (1-4)
Guareña-Gimnástico Don Benito (2-2)
Grupo 4
Mérida Promesas-La Estrella (2-0)
Calamonte-Santa Marta (2-1)
Solana-Gran Maestre (1-0)
Don Álvaro-Bienvenida (0-3)
Fuente de Cantos-Torremejía (3-1)
Ribereña-Aceuchal (2-1)
San Serván-Oliva (1-0)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Cañaveral-Las Hurdes (0-6)
Nuevo Plasencia-Galisteo (10-0)
San Miguel Plasencia-Cuacos (8-2)
Losareño-Ciudad de Plasencia B (1-0)
Piornal-Jerte (4-0)
Torrejoncillo-Montehermoso B (2-0)
FÚTBOL SALA
Tercera División (Grupo extremeño)
Granja-Madroñera (4-1)
Casar de Cáceres-Cáceres Malpartida (3-5)
Jarandilla-Colegio San José (3-3)
Salvatierra-Jerez (1-2)
Arroyo-Villanueva del Fresno (9-4)
Navalmoral-Badajoz Albroksa (6-5)
Torrecillas-Almendralejo (4-4)
Talayuela-Burguillos del Cerro (6-5)