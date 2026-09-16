La Asociación de Periodistas de Cáceres pide al CP Cacereño que garantice unas condiciones de trabajo dignas y seguras a los profesionales que cubren sus partidos

La Asociación de Periodistas de Cáceres (APC) ha respaldado la protesta de los informadores que cubren habitualmente los partidos del CP Cacereño en el estadio Príncipe Felipe por las condiciones en las que vienen desarrollando su trabajo desde el inicio de la presente temporada.

La reordenación de espacios del estadio ha supuesto el traslado de las cabinas de prensa desde la zona de Tribuna hasta Preferencia, después de que el club destinara su anterior ubicación a la instalación de palcos VIP. Los profesionales subrayan que su reclamación no cuestiona esa decisión —que consideran legítima dentro de la búsqueda de nuevas vías de ingresos por parte de la entidad—, sino las condiciones de los nuevos espacios habilitados, que a día de hoy no reúnen las garantías mínimas para el ejercicio profesional.

El ejemplo más evidente se produjo el pasado domingo, durante el encuentro entre el CP Cacereño y la Cultural Leonesa, cuando la temperatura en el interior de algunas de las cabinas llegó a rondar los 50 grados. Varios de los profesionales que trabajaron en ese partido arrastran desde entonces problemas físicos derivados de las condiciones soportadas y uno de los periodistas desplazados desde León tuvo que ser atendido como consecuencia de la situación.

La APC considera que estas circunstancias exceden ampliamente lo que puede entenderse como una simple deficiencia de las instalaciones y sitúa la reclamación en el terreno de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y dignidad en el trabajo. La Asociación recuerda, además, que el crecimiento deportivo e institucional que viene experimentando el CP Cacereño en los últimos años debe ir acompañado de unas instalaciones adecuadas también para quienes desarrollan en el estadio su labor informativa.

Los profesionales han comunicado que, ante la previsión de repetirse unas circunstancias similares en el próximo encuentro en el Príncipe Felipe frente al Arenas —fijado para este domingo a las 18.45 horas— y al no habérseles ofrecido hasta el momento una alternativa viable, han decidido no ocupar las actuales cabinas de prensa ni realizar desde ellas la cobertura del partido.

La protesta se hace extensiva a la Real Federación Española de Fútbol, a la que los informadores y la propia Asociación de Periodistas de Cáceres piden una mayor sensibilidad a la hora de fijar los horarios de los encuentros de Primera Federación que se disputan en Extremadura y en otros territorios sometidos a temperaturas especialmente elevadas, por el impacto que tienen sobre futbolistas, trabajadores, aficionados y profesionales de la información.

La Asociación de Periodistas de Cáceres hace un llamamiento tanto al CP Cacereño, como a la Federación Extremeña de Fútbol y a la Real Federación Española de Fútbol y a cuantas instancias resulten competentes, y se pone a disposición del club para buscar de forma inmediata una solución que permita cubrir el encuentro del domingo en condiciones adecuadas.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Cáceres, Javier Álvarez Amaro, ha señalado que "los periodistas que cubren al Cacereño no están pidiendo un privilegio, están pidiendo poder trabajar sin poner en riesgo su salud. Valoramos la relación del club con los medios y el crecimiento de la entidad, y precisamente por eso creemos que hay margen y que es posible resolver esto cuanto antes”.