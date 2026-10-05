Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los extremeños. 19 partidos suspendidos por la lluvia

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Sporting Hortaleza-Mérida (3-2)
Liga Nacional Juvenil
Zafra-Gévora (2-3)
Hispanolusa-La Cruz Villanovense (4-1)
Villafranca-Don Benito (0-3)
Fuente de Cantos-Flecha Negra (0-6)
Ciudad de Plasencia-Extremadura (0-3)
Badajoz-Diocesano (2-2)
Moralo-Coria (2-2)
Puebla de la Calzada-Vedruna Cáceres (3-2)
Cacereño-San Roque (1-0)
Primera RFEF Femenino
Real Madrid B-Cacereño (0-1)
SportExtremadura-Villarreal (1-0)
Segunda RFEF Femenino
Femarguín Gran Canaria-Cacereño Atlético (2-0)
Tercera RFEF Femenino
Castuera-Templaria (2-0)
Cacereño Atlético B-San Miguel Plasencia (1-2)
Jerez-Badajoz (SUSPENDIDO)
SportExtremadura B-Féminas Don Benito (2-3)
Villanovense-San Bartolomé (SUSPENDIDO)
Extremadura Femenino-Zafra (SUSPENDIDO)
Primera RFEF Masculina
Athletic B-Extremadura (1-3)
Zamora-Coria (2-0)
Mérida-Cacereño (2-0)
Segunda RFEF Masculina
Estepona-Don Benito (3-1)
Sevilla Atlético-Badajoz (2-2)
Tercera RFEF Masculina
Pueblonuevo-Puebla de la Calzada (0-0)
Moralo-Gévora (1-1)
Azuaga-Guadiana (4-0)
Cabeza del Buey-Villanovense (1-1)
Montijo-Jaraíz (2-0)
Villafranca-Zafra (SUSPENDIDO)
Llerenense-Santa Amalia (SUSPENDIDO)
Quintana-Castuera (SUSPENDIDO)
Jerez-UP Plasencia (SUSPENDIDO)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Arroyo-Amanecer (2-2)
Malpartida-Diocesano (4-2)
Cabezuela-Chinato (2-1)
El Batán-Montehermoso (1-0)
Moraleja-Torreorgaz (1-0)
Nuevo Cáceres-Ciudad de Plasencia (2-3)
Grupo 2
Valdebótoa-Sanvicenteño (0-1)
Badajoz B-Obandina (1-1)
Trujillanos-La Garrovilla (0-5)
Valdelacalzada-Alburquerque (SUSPENDIDO)
Hernando de Soto-Talavera (SUSPENDIDO)
San Jorge-Villar del Rey (1-1)
Valverdeño-Lobón (3-0)
Grupo 3
Gimnástico Don Benito-San Bartolomé (SUSPENDIDO)
Miajadas-Trujillo (2-2)
Metelinense-Guareña (0-0)
Monterrubio-Almoharín (SUSPENDIDO)
Talarrubias-Sport Villanovense (SUSPENDIDO)
Hernán Cortés-Zarceño (SUSPENDIDO)
Peleño-Campanario (SUSPENDIDO)
Grupo 4
Gran Maestre-La Estrella (3-1)
Bienvenida-Solana (4-0)
Oliva-Calamonte (SUSPENDIDO)
Torremejía-Ribereña (SUSPENDIDO)
Don Álvaro-San Serván (0-1)
Aceuchal-Mérida Promesas (SUSPENDIDO)
Santa Marta-Fuente de Cantos (SUSPENDIDO)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Montehermoso B-Piornal (1-2)
Norte de Extremadura-Hervás (2-3)
Cuacos de Yuste-Navaconcejo (2-5)
Cañaveral-Ciudad de Plasencia B (2-6)
Jerte-Nuevo Plasencia (0-5)
Las Hurdes-San Miguel de Plasencia (3-2)
Galisteo-Torrejoncillo (0-5)
Grupo 2
Puebla de Alcocer-Valdehornillo (0-4)
La Haba-Malpartida (4-1)
Entrerríos-Herrera (0-2)
Valdivia-Athletic Valle (SUSPENDIDO)
Fuenlabrada-Orellana (SUSPENDIDO)
Ilipense Zalamea-Palazuelo (SUSPENDIDO)
Casas de Don Pedro-Siruela (SUSPENDIDO)
Grupo 3
La Albuera-San Roque (3-1)
Real Bitcoin-Olivenza UD (3-2)
Alconchel-Juventud UVA (SUSPENDIDO)
San Francisco de Olivenza-Corazón de Jesús (2-1)
Hispanolusa-Valencia de Alcántara (5-0)
Puerta Palmas-Villanueva del Fresno (1-0)
Grupo 4
Saludeño-Santa Quiteria (SUSPENDIDO)
Peña el Valle-Cacereño Veracruz (10-0)
Amanecer B-Casar de Cáceres (0-4)
Garrovilla-Valdefuentes (0-1)
La Roca-Madroñera (2-0)
Brocense-Estudiantes Nazaret (3-1)
Grupo 5
Alange-Monesterio (0-5)
Emérita Augusta-Jerez B (3-3)
Vadesa-Solana B (SUSPENDIDO)
Fregenal-Campillo (SUSPENDIDO)
Belenense-Segureña (3-0)
Berlanga-Fornacense (SUSPENDIDO)
Copa del Rey (Vuelta)
Sporting Alcázar-Talayuela (1-0) (1-2 en la ida para Alcázar)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Grupo López Bolaños-Inter JP Financial (2-7)
Cobisa-Rena (7-6)
Tercera División (Grupo extremeño)
Colegio San José-Burguillos (3-3)
Madroñera-Arroyo (3-5)
Albroksa-Jarandilla (2-2)
Torrecillas-Navalmoral (5-8)
Villanueva del Fresno-Casar de Cáceres (1-3)
Almendralejo-Salvatierra (7-3)
Cáceres Malpartida-Granja (2-3)
Jerez-Talayuela (4-5)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres-Zamora (73-64)
Liga Femenina 2
Siroko Gijón-Hierros Díaz Extremadura (65-69)
Segunda FEB Masculina
Algeciras-IREN BCBadajoz (87-69)
Toledo-Cáceres Patrimonio (66-82)
Tercera FEB Masculina
San Antonio Cáceres-Oh!Tels ULB (87-96)
Bosco Mérida-San Fernando (66-80)
Baloncesto Badajoz-Sagrado Corazón Cáceres (60-84)
Alcalá-CBA Spain (73-89)
VOLEYBOL
Primera División Femenina
Metlen Cáceres-CD San José (3-2)
Super Liga Masculina 2
CVA Extremadura-Arona (3-0)
RUGBY
División de Honor B Masculina
Hermo Soto del Real-CAR Cáceres (55-5)