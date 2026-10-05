DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los extremeños. 19 partidos suspendidos por la lluvia

En Primera federación el primer derby regional, que pudieron seguir en directo desde Onda Cero, fue para el Mérida que se impuso por dos tantos a cero en el Romano frente al Cacereño, por su parte el Extremadura se traía los tres puntos de Bilbao, después de vencer por 1 gol a 3 al filial del Athletic, y el Coria caía en Zamora por 2 tantos a cero. En Segunda federación, primera derrota del Don Benito de la temporada, 3 a 1 en Estepona, y empate a 2 del Badajoz en Sevilla frente al filial sevillano. En tercera ganaban Montijo y Azuaga, empates en el Moralo-Gévora y el Cabeza del Buey-Villanovense, entre otros. En baloncesto femenino victorias del Al-Qázeres en liga femenina Challengue y del Hierros Díaz Extremadura en Liga Femenina 2 y en Segunda FEB masculina ganaba Cáceres Patrimonio perdía el BC Badajoz.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Agencias

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Sporting Hortaleza-Mérida (3-2)

Liga Nacional Juvenil

Zafra-Gévora (2-3)

Hispanolusa-La Cruz Villanovense (4-1)

Villafranca-Don Benito (0-3)

Fuente de Cantos-Flecha Negra (0-6)

Ciudad de Plasencia-Extremadura (0-3)

Badajoz-Diocesano (2-2)

Moralo-Coria (2-2)

Puebla de la Calzada-Vedruna Cáceres (3-2)

Cacereño-San Roque (1-0)

Primera RFEF Femenino

Real Madrid B-Cacereño (0-1)

SportExtremadura-Villarreal (1-0)

Segunda RFEF Femenino

Femarguín Gran Canaria-Cacereño Atlético (2-0)

Tercera RFEF Femenino

Castuera-Templaria (2-0)

Cacereño Atlético B-San Miguel Plasencia (1-2)

Jerez-Badajoz (SUSPENDIDO)

SportExtremadura B-Féminas Don Benito (2-3)

Villanovense-San Bartolomé (SUSPENDIDO)

Extremadura Femenino-Zafra (SUSPENDIDO)

Primera RFEF Masculina

Athletic B-Extremadura (1-3)

Zamora-Coria (2-0)

Mérida-Cacereño (2-0)

Segunda RFEF Masculina

Estepona-Don Benito (3-1)

Sevilla Atlético-Badajoz (2-2)

Tercera RFEF Masculina

Pueblonuevo-Puebla de la Calzada (0-0)

Moralo-Gévora (1-1)

Azuaga-Guadiana (4-0)

Cabeza del Buey-Villanovense (1-1)

Montijo-Jaraíz (2-0)

Villafranca-Zafra (SUSPENDIDO)

Llerenense-Santa Amalia (SUSPENDIDO)

Quintana-Castuera (SUSPENDIDO)

Jerez-UP Plasencia (SUSPENDIDO)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Arroyo-Amanecer (2-2)

Malpartida-Diocesano (4-2)

Cabezuela-Chinato (2-1)

El Batán-Montehermoso (1-0)

Moraleja-Torreorgaz (1-0)

Nuevo Cáceres-Ciudad de Plasencia (2-3)

Grupo 2

Valdebótoa-Sanvicenteño (0-1)

Badajoz B-Obandina (1-1)

Trujillanos-La Garrovilla (0-5)

Valdelacalzada-Alburquerque (SUSPENDIDO)

Hernando de Soto-Talavera (SUSPENDIDO)

San Jorge-Villar del Rey (1-1)

Valverdeño-Lobón (3-0)

Grupo 3

Gimnástico Don Benito-San Bartolomé (SUSPENDIDO)

Miajadas-Trujillo (2-2)

Metelinense-Guareña (0-0)

Monterrubio-Almoharín (SUSPENDIDO)

Talarrubias-Sport Villanovense (SUSPENDIDO)

Hernán Cortés-Zarceño (SUSPENDIDO)

Peleño-Campanario (SUSPENDIDO)

Grupo 4

Gran Maestre-La Estrella (3-1)

Bienvenida-Solana (4-0)

Oliva-Calamonte (SUSPENDIDO)

Torremejía-Ribereña (SUSPENDIDO)

Don Álvaro-San Serván (0-1)

Aceuchal-Mérida Promesas (SUSPENDIDO)

Santa Marta-Fuente de Cantos (SUSPENDIDO)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Montehermoso B-Piornal (1-2)

Norte de Extremadura-Hervás (2-3)

Cuacos de Yuste-Navaconcejo (2-5)

Cañaveral-Ciudad de Plasencia B (2-6)

Jerte-Nuevo Plasencia (0-5)

Las Hurdes-San Miguel de Plasencia (3-2)

Galisteo-Torrejoncillo (0-5)

Grupo 2

Puebla de Alcocer-Valdehornillo (0-4)

La Haba-Malpartida (4-1)

Entrerríos-Herrera (0-2)

Valdivia-Athletic Valle (SUSPENDIDO)

Fuenlabrada-Orellana (SUSPENDIDO)

Ilipense Zalamea-Palazuelo (SUSPENDIDO)

Casas de Don Pedro-Siruela (SUSPENDIDO)

Grupo 3

La Albuera-San Roque (3-1)

Real Bitcoin-Olivenza UD (3-2)

Alconchel-Juventud UVA (SUSPENDIDO)

San Francisco de Olivenza-Corazón de Jesús (2-1)

Hispanolusa-Valencia de Alcántara (5-0)

Puerta Palmas-Villanueva del Fresno (1-0)

Grupo 4

Saludeño-Santa Quiteria (SUSPENDIDO)

Peña el Valle-Cacereño Veracruz (10-0)

Amanecer B-Casar de Cáceres (0-4)

Garrovilla-Valdefuentes (0-1)

La Roca-Madroñera (2-0)

Brocense-Estudiantes Nazaret (3-1)

Grupo 5

Alange-Monesterio (0-5)

Emérita Augusta-Jerez B (3-3)

Vadesa-Solana B (SUSPENDIDO)

Fregenal-Campillo (SUSPENDIDO)

Belenense-Segureña (3-0)

Berlanga-Fornacense (SUSPENDIDO)

Copa del Rey (Vuelta)

Sporting Alcázar-Talayuela (1-0) (1-2 en la ida para Alcázar)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Grupo López Bolaños-Inter JP Financial (2-7)

Cobisa-Rena (7-6)

Tercera División (Grupo extremeño)

Colegio San José-Burguillos (3-3)

Madroñera-Arroyo (3-5)

Albroksa-Jarandilla (2-2)

Torrecillas-Navalmoral (5-8)

Villanueva del Fresno-Casar de Cáceres (1-3)

Almendralejo-Salvatierra (7-3)

Cáceres Malpartida-Granja (2-3)

Jerez-Talayuela (4-5)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres-Zamora (73-64)

Liga Femenina 2

Siroko Gijón-Hierros Díaz Extremadura (65-69)

Segunda FEB Masculina

Algeciras-IREN BCBadajoz (87-69)

Toledo-Cáceres Patrimonio (66-82)

Tercera FEB Masculina

San Antonio Cáceres-Oh!Tels ULB (87-96)

Bosco Mérida-San Fernando (66-80)

Baloncesto Badajoz-Sagrado Corazón Cáceres (60-84)

Alcalá-CBA Spain (73-89)

VOLEYBOL

Primera División Femenina

Metlen Cáceres-CD San José (3-2)

Super Liga Masculina 2

CVA Extremadura-Arona (3-0)

RUGBY

División de Honor B Masculina

Hermo Soto del Real-CAR Cáceres (55-5)

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