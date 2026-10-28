Cinco investigados por matar a doce gatos con una carabina de aire comprimido en Táliga

La Guardia Civil ha instruido diligencias penales contra cinco vecinos de la localidad pacense de Táliga, como presuntas autoras de un delito de maltrato animal por presuntamente matar a doce gatos domésticos y comunitarios con una carabina de aire comprimido.

Esta intervención es el resultado de una investigación iniciada desde el pasado mes de septiembre, a raíz de la alarma social generada en la población por la aparición de numerosos gatos muertos en circunstancias sospechosas en diferentes puntos del casco urbano.

Fue la madrugada del pasado 15 de octubre, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil recibió la alerta de un ciudadano, quien comunicaba que un balín había pasado a "escasos centímetros de su rostro tras errar el autor del disparo con una carabina de aire comprimido" que iba dirigido hacia los gatos que se hallaban por la zona.

Con la descripción detallada aportada por los testigos, los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda para localizar el turismo presuntamente implicado en los disparos, dando con su paradero cuando se hallaba estacionado en la vía pública y a la vista en su interior una carabina de aire comprimido junto a una caja de proyectiles.

Arma de la que posteriormente se pudo saber que carecía de tarjeta y no se encontraba registrada de manera oficial, según detalla la Guardia Civil en una nota de prensa.

De las gestiones practicadas en el transcurso de la investigación se pudo averiguar e identificar a los ocupantes, cinco jóvenes de la población quienes lo habrían utilizado durante esa misma noche para "merodear por las diferentes calles del pueblo y capturar y dar muerte a los felinos".

Por tales motivos, la Guardia Civil procedió a la aprehensión cautelar de la carabina, informando al propietario de la estricta obligatoriedad de registrar este tipo de armas de la 4ª categoría en el ayuntamiento de su residencia y mantener una diligente custodia de la misma. Estas circunstancias que fueron totalmente omitidas al dejar el arma al alcance de terceros infringiendo con ello a la normativa de seguridad ciudadana y tenencia de armas.

Las diligencias instruidas como investigados a los cinco jóvenes taligueños, por su presunta implicación en un delito de maltrato animal, han sido entregadas en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Olivenza.