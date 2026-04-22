La Feria del Queso de Trujillo (Cáceres) ofrece unas 500 variedades con Italia y Portugal como países invitados

La XXXIX Feria Nacional del Queso de Trujillo ofrece unas 500 variedades de este producto llegadas de todas las Comunidades Autónomas, Portugal y de la región de Lombardía, al norte de Italia, ya que este es el país invitado en esta edición, donde un total de 80 queserías expondrán sus mejores quesos de oveja, cabra y vaca en pasta blanda y dura.

La cita es del 30 de abril al 2 de mayo y el precio para las degustaciones se mantiene en 5 euros el billete de 6 tickets. El año pasado se vendieron unos 300.000 tickets y este año se espera alcanzar esa cifra, ya que la afluencia de público se prevé masiva, como viene siendo habitual.

El programa incluye este año una decena de catas de quesos extremeños que se celebrarán a lo largo de los días de la feria, en la que cobrarán especial protagonismo las cuatro Denominaciones de Origen Protegida (DOP) de Extremadura: Torta del Casar, Quesos de la Serena, Queso de Los Ibores y Quesos de Acehúche.

Toda la programación se ha presentado este miércoles en rueda de prensa con la asistencia de la diputada de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres, Angélica García; la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio; la presidenta del comité organizador de la feria, Beatriz Pablos; y Pedro M. Arroyo, representante de Cajalmendralejo, patrocinador principal de la feria desde sus inicios.

La diputada provincial ha destacado la importancia de esta cita para el sector quesero de toda la región que sirve como escaparate de este producto tan arraigado en Extremadura, una región que cuenta con cuatro DOP.

En parecidos términos se ha pronunciado la alcaldesa trujillana, que ha incidido en que la Feria del Queso conjuga gastronomía con patrimonio arquitectónico y turismo, ya que se celebra "en el mejor escenario" como es la Plaza Mayor de Trujillo.

"Pero los verdaderos protagonistas de la Feria Nacional de Queso no son otros que los productores y los ganaderos que participan y exponen sus productos en esta feria profesional que permite dar a conocer de primera mano diversos quesos de distinta naturaleza", ha explicado Rubio, quien ha invitado a visitar la feria para "disfrutar al máximo de nuestro patrimonio, de nuestra historia y de nuestra gastronomía, que es ese trío perfecto para disfrutar del puente de mayo".

Por su parte, la presidenta del comité organizador ha desgranado la programación que comenzará el jueves, 30 de abril, con la inauguración oficial, a las 11,00 horas, en el Palacio de los Duques de San Carlos. La apertura del recinto ferial será a las 12,00 con la visita de las autoridades, y por la tarde (18,00 horas), se celebrará la primera cata.

El viernes, 1 de mayo, el horario es de 12,00 a 20,00 horas y se celebrarán cuatro catas, una de ellas dirigida a público infantil. El sábado, 2 de mayo, a las 11,00 horas se celebrará el concurso de quesos de cabra y oveja en las modalidades de pasta blanda y pasta dura, y a las 12,00 se abrirá el recinto hasta las 20,00 horas.

Ese mismo día se desarrollarán otras cuatro catas, una de ellas didáctica para público infantil. Y el domingo, 3 de mayo, el horario será de 12,00 a 16,00 horas, y se contará con la celebración de una cata a las 13,30 horas.

Durante esos días habrá también conciertos y la tradicional corrida de toros que reunirá, el sábado 2 de mayo a las 18,00 horas, con Sebastián Castella, José María Manzanares y Emilio de Justo, que se enfrentarán a toros de la ganadería de Núñez de Tarifa.