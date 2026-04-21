COEPCA pone en marcha de medidas para atraer inversión tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox

La Confederación de Empresarios de la Provincia de Cáceres (COEPCA) ha urgido la puesta en marcha de medidas para atraer inversión tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox, al considerar que se abre una nueva etapa que debe traducirse en avances económicos concretos.

La organización empresarial ha valorado en un comunicado el fin de la incertidumbre política y la llegada de un escenario de mayor estabilidad.

El presidente de la patronal COEPCA, Diego Arturo Hernández, ha señalado que el tejido empresarial recibe con satisfacción el pacto, al entender que aporta la certidumbre necesaria para desbloquear proyectos.

“Podemos empezar a funcionar con estabilidad y plenas garantías”, ha afirmado.

Hernández ha subrayado que este nuevo contexto debe aprovecharse para impulsar la economía provincial con ambición.

“Es el momento de arrancar con fuerza”, ha indicado, al tiempo que ha apelado a transformar el acuerdo político en resultados tangibles en términos de inversión y empleo.

Entre las prioridades planteadas por la organización figura la activación inmediata de un plan integral de atracción y dinamización industrial.