Más de 3.100 personas y 27 dragones participarán en el innovador desfile de San Jorge 2026 en Cáceres

Más de 3.100 personas y 27 dragones participarán en una de las citas más esperadas por los cacereños de todas las edades, el desfile de San Jorge, que tendrá lugar el miércoles 22 de abril, a partir de las 19:00 horas desde la Ronda de la Pizarra y hasta la Plaza Mayor.

Antes de la quema del dragón y del duelo final con San Jorge, a las 22:00 horas en la Plaza Mayor se llevará a cabo la representación teatral titulada “San Jorge La Leyenda”, a cargo del equipo de Atakama, empresa organizadora del desfile. “Se trata de un trabajo coral con 9 actores protagonistas de Cáceres que buscan mantener la fidelidad al mito y reforzar el papel de la mujer dentro de la narrativa”,

Soledad Carrasco, concejala de Festejos, ha presentado las actividades y novedades que se llevarán a cabo. Una de las novedades será la entrega de pulseras identificativas por parte de la Policía Local a los niños que participan en el desfile para garantizar una mayor seguridad. Además, una vez finalizado el recorrido, se entregará a los más jóvenes una bolsa especial de chuches sin gluten acompañada de una pulsera conmemorativa de la Capitalidad Cultural 2031.

Como en años anteriores, se instalará una pantalla gigante para seguir la teatralización. Tras la victoria de San Jorge, está previsto que a las 23:00 horas se lleve a cabo la quema del dragón acompañada de fuegos artificiales.

"Encuentra la gallina” y premios en la Ciudad Monumental

Una vez que el dragón sea incendiado, dará comienzo en el recinto amurallado la tradicional búsqueda de las dos gallinas, que se esconderán en lugares públicos de la ciudad monumental y que están premiadas con 200 euros cada una para aquel que las encuentre.

Además, este año se esconderán tres huevos azules, que serán canjeables por vales de 50 euros en varios establecimientos del comercio local. La organización recuerda que todos los elementos estarán ubicados en espacios públicos y de fácil acceso, y estos deberán entregarse en la concejalía de Festejos para gestionar los premios.

Las gallinas y los huevos encontrados deberán entregarse en la concejalía de Festejos, “donde se gestionará la transferencia del importe económica y la entrega de los vales”. La ubicación de dichos premios será en “sitios de muy fácil acceso, nunca en espacios privados”, según ha apuntado Carrasco.

Cartel de la festividad y pregón

El cartel de esta edición es obra de la diseñadora e ilustradora extremeña Natalia Cerón, que propone una reinterpretación de la leyenda desde una mirada poética y simbólica, en la que el dragón emerge integrado en la arquitectura cacereña, fusionando mito y patrimonio. La figura de San Jorge a caballo aporta dinamismo, mientras que las hiedras evocan el paso del tiempo sobre la ciudad.

El pregón de este año lo dará Raquel Preciados, directora del Museo de Cáceres, y tendrá lugar el sábado 18 de abril a la 20:00 horas en la Concatedral de Santa María. “Estoy muy emocionada, va a ser un pregón con el corazón”, ha asegurado, al tiempo que ha recordado que el Museo de Cáceres albergará una programación que se suma a las demás para dar conocimiento y rigor histórico a la festividad.

Una celebración que recopila espectáculo, tradición y rigor histórico para consolidar a San Jorge como una de las grandes fiestas más multitudinarias y esperadas por la población de Cáceres.