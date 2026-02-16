Lingotes gana el Gran Desfile de Comparsas del Carnaval de Badajoz 2026

Lingotes se han hecho con la victoria en el Gran Desfile de Comparsas del Carnaval de Badajoz 2026, seguidos de Las Monjas 'La tribu de Nunca Jamás', Moracantana, Caribe 'Los engendros del delirio' y la Bullanguera 'Taurus Elogium'.

El Arte-Facto 'Los hijos del fuego' se ha impuesto en los artefactos y Chalchimpapas 'El musical' en grupos de animación en un desfile que contó con la participación de más de 11.000 personas y llenó las calles de la ciudad de color, música y Carnaval.

Los resultados de los concursos del Gran Desfile del Carnaval de Badajoz 2026, publicados en la página web oficial de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional, recoge igualmente respecto a las comparsas que reciben accésit Cambalada 'O Conxuro Cambalada', El Vaivén, Los Tukanes 'La Mascletá', La pava and company, Dekebais, Caretos Salvavidas 'Oceanía', Umsuka Imbali, Los Pirulfos, Los Makumbas, Los Colegas 'Xcaret', Meraki y Vendaval 'Heraldos del sol',

También Wailuku 'Cyberpunk 35 Aniversario', Marabunta, La Kochera, Balumba 'El Movimiento Láolú', Anuva, Sinsili-Nó 'Iluminatis Reptilianos', Lancelot 'El Oráculo de Lancelot' y Achiweyba 'Los Bridgerton'.

Respecto al estandarte fijo, reciben trofeo y diploma Las Almendras, Guasanga 'Los latidos de la tierra roja' y Cambalada 'O Conjuxo Cambalada' y diploma Caretos Salvavidas 'Oceanía' y Vendaval 'Heraldos del sol'; y respecto al estandarte móvil, trofeo y diploma Umsuka Imbali, Cambalada 'O Conxuro Cambalada' y Meraki, y diploma Caretos Salvavidas 'Oceanía' y Los Pirulfos.

En el caso de los grupos de animación, se han hecho con trofeo y diploma Chalchimpapas 'El musical', Los Pegabotes y La Peña de los 3 Cubatas y con diploma Churrería Los Desastres Extraordinarios, Si Se Quiere Se Puede, Dekefuistis, Baluarte Carnavalero, Los Boliñas 'Los Boliñas vienen finos, con el polvo del camino', Carnavalatis 'Sparragorock' y Los Últimos Manolitos 'Los Últimos de San Fermín'.

Respecto a los artefactos, el jurado ha concedido trofeo y diploma a El Arte-Facto 'Los hijos del fuego', Pues Anda Que Tú 'Se Endiosa', Trimoto 'No me toques los elfos'; y diploma Los Curabachas del Nilo, El Gallinero 'Birmingham', Los Ociosos vienen furiosos, Hoja De Ruta 'Los guardianes del bosque', Aprisa y corriendo, Excarba 'Excarbalhalla' y Deskrria2 'Camino de Oz'.