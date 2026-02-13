El Carnaval de Badajoz arranca este viernes con el pregón de Sanguijuelas del Guadiana

El pregón inaugural del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, junto con el Desfile infantil de comparsas y la final del Concurso de Murgas, abren este viernes el Carnaval de Badajoz 2026, Fiesta de Interés Turístico Internacional que se celebra del 13 el 22 de febrero y espera superar las 750.000 personas en la calle.

Así, la primera de las citas será a partir de las 16,00 con el Desfile infantil de comparsas entre la avenida de Europa y la plaza Minayo con 46 agrupaciones inscritas, y cuya celebración se mantiene por parte del ayuntamiento en una jornada en la que se prevén lluvias hasta las 18,00 horas.

La segunda corre a cargo de Sanguijuelas del Guadiana, cuyos componentes Carlos Candela, Juan Grande y Víctor Arroba, serán los encargados del pregón inaugural a partir de las 20,30 horas desde el balcón del Ayuntamiento de Badajoz.

A continuación, la final del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz se celebra a partir de las 22,30 en el Teatro López de Ayala con 'Al Maridi' como constructores de la Alcazaba, 'Marwan Chilliqui' caracterizados de zombis, 'Los Water Closet' y su cuadrilla de costaleros bajo un particular paso de Semana Santa y 'Valentín, entrenador infantil', de entrenadores, para concluir con 'Gitano y de Badahó' (A contragolpe) como Porrina de Badajoz y 'Los Camballotas' de médicos.

Ya el sábado 14 y a partir de las 12,00 horas comienza la Ruta de artefactos, con salida desde el aparcamiento de la Granadilla y que continuará por José Miguel Sánchez Hueso, Francisco Guerra y el Paseo Fluvial hasta la avenida Santa Marina.

También a las 12,00 comenzará el Carnaval de calle con actuaciones de murgas infantiles y juveniles hasta las 15,00 horas en el escenario situado en la plaza de la Soledad; y de murgas de adultos y callejeras desde las 17,00 horas y hasta las 20,00 en este mismo espacio además de en las plaza Alta y López de Ayala y en Francisco Pizarro esquina con 'La Cubana'.

Uno de los momentos más festivos llegará con las concentraciones de familias y grupos de amigos en las fiestas DJ en la plaza de San Atón a partir de las 13,00; en San Francisco a partir de las 14,00 y ya por la noche a partir de las 22,00 en la Plaza de España.

El Gran Desfile de Comparas, Artefactos y Grupos de Animación vuelve a batir un récord de participación este año, con más de un centenar de agrupaciones que recorrerán desde las 12,00 del domingo 15 la avenida de Santa Marina, Enrique Segura Otaño, la avenida de Europa y la plaza Dragones Hernán Cortés; todo ello con un seguimiento en tiempo real con mapa, recorrido y toda la información, según indica el ayuntamiento en su web.

Del mismo modo, desde las 16,00 habrá animación en San Francisco y el fallo del jurado se conocerá aproximadamente a las 23,45 desde el Templete. La avenida Entrepuentes, por su parte, acogerá desde las 23,00 horas una concentración de artefactos.

El Carnaval de Badajoz avanza en su transformación digital con el lanzamiento de una nueva evolución de la aplicación 'Badajoz sigue el desfile', una herramienta online que ya se comenzó a utilizar en la edición de 2025, diseñada para que vecinos y visitantes puedan seguir en directo el recorrido de los desfiles, y tanto el del domingo, como el infantil y el del Entierro de la Sardina.

Estas mejoras tecnológicas, que ya se han aplicado en la aplicación oficial de gestión de concursos del Carnaval, incorporan un sistema optimizado de control de tiempos mediante códigos QR que portan las agrupaciones participantes.

Así, se podrá conocer desde el móvil la ubicación exacta de cada comparsa, grupo de animación o artefacto, si aún no ha iniciado su salida, si se encuentra en pleno recorrido o si ya ha alcanzado la zona de finalización. Además, la aplicación incorpora una nueva vista de mapa interactiva, que permite visualizar la posición de cada agrupación sobre el recorrido oficial. Como novedad, también se incluye un programa con la previsión de salida y llegada de cada grupo.

El ayuntamiento en su web y el Carnaval en su página oficial también recuerdan que desde el viernes 13 y hasta el domingo 22 el Museo del Carnaval, situado en plaza de la Libertad, permanecerá abierto de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 19,00; aunque el sábado 14, martes 17 y domingos abrirá en horario de mañana.

En el bando regulador se han establecido las diferentes zonas carnavaleras, con las afecciones al tráfico durante todo el Carnaval y señalizando por parte de Policía Local la prohibición de estacionamiento y retirada de vehículos.

Mientras y por parte de la Oficina de Igualdad se instalará un Punto Violeta, un espacio de información, sensibilización, prevención e intervención en caso de agresión sexual durante la fiesta, que estará situado el 14 y 16 de febrero en la plaza Minayo de 23,00 a 5,00, el 20 de febrero en Puerta de Palmas de 20,00 a 4,00 y el 21 de febrero en la Gran Gala en el mismo horario.

Además, se han establecido rutas especiales de autobús urbano desde las pedanías, Cerro Gordo y La Pilara, que funcionarán las noches del sábado 14 y lunes 16, y durante el domingo 15 para el Gran Desfile, que contará también con una modificación de las líneas de autobús urbano y servicio de taxi.

El Servicio de Limpieza ha reforzado el dispositivo con más de 50 contenedores y 300 papeleras en el entorno, además de la instalación de 166 casetas de baño, 272 setas y 26 cabinas PMR en ubicaciones como Entrepuentes, avenida de Colón, avenida de Huelva, San Francisco, San Atón, plaza de España y Santa María de la Cabeza.

Por último, desde la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico también se realiza una apertura especial de monumentos con apertura ininterrumpida desde el jueves 12 al domingo 22 en diferentes horarios.