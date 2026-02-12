El Guadiana se estabiliza en Badajoz y el Gévora mantiene una tendencia a la baja en Valdebótoa

El río Guadiana a su paso por la ciudad de Badajoz ha alcanzado un caudal de 1.800 m3/s, con tendencia estable, mientras que el río Gévora en Valdebótoa registra 305 m3/s, en este caso a la baja.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha informado este jueves, asimismo, de la apertura de otra compuerta de la presa del Zújar, alcanzando un caudal de 400 metros cúbicos por segundo (m3/s), por lo que mantiene la recomendación de alejarse de los cauces y las márgenes de los ríos.

Asimismo, este jueves se mantienen por encima del umbral del nivel rojo un total de 24 estaciones de aforo en la cuenca, de las cuáles 17 están en Extremadura, que se ubican en Orellana la Veja, Campanario, Don Benito (Guadiana y Ruecas), Logrosán, Guareña, Santa Amalia, Villagonzalo, Hornachos, Mérida, La Garrovilla, Talavera la Real (Guadajira y Limonetes), Montijo, Pueblonuevo del Guadiana, Valdebótoa y Badajoz.

Cabe recordar que el aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas "muy peligrosas" con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

Asimismo, hay 24 presas de la cuenca aliviando, de las que se encuentran en Extremadura las de Cíjara, García Sola, Orellana, La Serena, Zújar, Cancho del Fresno, Ruecas, Azud de Lavadero, Gargáligas, Cubilar, Búrdalo, Los Molinos, Villalba de los Barros, Tentudía, Proserpina, Villar del Rey, Los Canchales, Horno Tejero, El Boquerón, La Colada.