Autorizado el retorno a las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa (Badajoz)

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha confirmado la autorización del retorno de las personas evacuadas de las casas aisladas de las pedanías pacenses de Gévora y Valdebótoa a sus respectivos hogares.

"Nos mantenemos atentos a la evolución del río Caya para poder volver a la normalidad", ha expresado el regidor de la capital pacense en un mensaje publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, en la tarde de este domingo.

A su vez, Gragera ha confirmado la reapertura del Puente de la Autonomía de Badajoz, el cual permanecía cerrado por la subida del cauce del río Guadiana.

Cabe recordar que, según la última actualización del consistorio de Badajoz, el río Guadiana presenta "niveles a la baja" a su paso por la ciudad, estando previsto que en los próximos dos días únicamente sean registradas precipitaciones débiles "no significativas".