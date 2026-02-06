El alcalde de Badajoz avanza que este sábado podría complicarse y no descarta más "decisiones restrictivas"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha señalado que continúan pendientes de la situación de los embalses y posibles avenidas, de forma tal que incide en la "tranquilidad" de cara a este viernes, aunque para este sábado y a partir de esta tarde-noche la jornada "se va a ir complicando" y "seguramente" tengan que tomar de nuevo "decisiones restrictivas para evitar el tránsito por algunas zonas de la ciudad".

En declaraciones a los medios preguntado por la actual situación de la ciudad tras el temporal de vientos y lluvias, Gragera ha explicado que esta pasada noche, y como se trasladó a la ciudadanía, "pintaba peor en el Guadiana de lo que finalmente ha sido", y que por tanto decidieron tanto el desalojo de las viviendas que están cerca de la estación depuradora de aguas residuales, en el camino del Rincón de Caya, como también el cierre del puente de la Autonomía.

Finalmente, el pico o la avenida de agua que se preveía "no llegó a producirse" y en la mañana de este viernes a primera hora, "con la información y con el visto bueno de Confederación y entendiendo que durante el día de hoy no se iban a producir aumentos en el caudal", se ha decidido reabrirlo al tráfico.

Además y en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también esta mañana y a la vista de la lluvia caída, que en principio no se preveía, han pedido información sobre las posibles afecciones a fecha de este viernes, en relación a lo cual según la Confederación Hidrográfica del Guadiana "no hay ningún problema" para esta jornada, aunque a lo largo de la misma se van a ir produciendo unos desembalses que pueden afectar a la ciudad de Badajoz.

En primer lugar Villar del Rey, ha precisado, que es el embalse que suministra agua potable a la ciudad, también Los Canchales aguas arriba u Orellana en gran cantidad, por lo que entienden que, a partir de este sábado, en la ciudad de Badajoz "se van a producir algunos inconvenientes", que les van a tener que hacer tomar algunas medidas "parecidas" a las que ya tomaron la noche de este jueves.

"Por el momento, tranquilidad, se mantienen todas las medidas que se acordaron en el Cecop", tras lo que ha detallado que a las 10,30 horas comienza una nueva reunión de este Centro de Coordinación Operativa en el que participa, y que en cualquier caso se mantienen las medidas y las "precauciones", tanto en el Guadiana como en el Gévora, el Zapatón o en el Rincón de Caya a través del río con este mismo nombre.

También "por supuesto" en las riberas del Rivillas y del Calamón, a lo que ha sumado la crecida este jueves del Limonetes que produjo "algunos problemas" en Talavera y que, aguas abajo, "llega e impacta directamente en el acceso a la pedanía de Balboa". En el caso de Alcazaba, siguen pendientes del Lorianilla y de la ribera del Alcazaba.

De esta forma, están vigilantes de "todas y cada una de las afecciones que pueda haber a lo largo del día", al tiempo que ha expuesto que, desde el ayuntamiento, actúan en base a la información que les proporcionan desde la Aemet y la Confederación "y a esta fecha, en este momento", esta es la información que manejan.

En relación a los desalojos, el alcalde ha confirmado que los afectados continuarán en esta misma situación, dado que, aunque haya bajado el nivel, este ha provocado que no haya afecciones a las carreteras, "pero desde luego sí a las viviendas", razón por la cual "se mantienen fuera", aunque hay presencia permanente de Policía Local y Guardia Civil en las zonas, también de Policía Nacional en las más cercanas al casco urbano.

Así, si existiera alguna "necesidad absolutamente urgente de tener que acceder a las viviendas", con acompañamiento de policía, bomberos o personal de seguridad los vecinos podrían acceder, "pero solo en causas absolutamente justificadas como consecuencia de la demora en el retorno a sus viviendas".

No obstante, ha insistido en que en el caso de las Casas Aisladas la evacuación "por ahora se mantiene" y van "paso a paso" con la información que les va dando la Confederación y Aemet, con la que toman las decisiones. La evacuación en sí corresponde al centro coordinador, al 112, ha recordado, junto con que está activado el plan Inuncaex y a las 10,30 se reúne una nueva sesión del Cecop.

Finalmente y en relación a los recursos habilitados para alojar a los evacuados, Ignacio Gragera ha apuntado que en el albergue del Revellín está la comunidad terapéutica Arca de Noé, como también hay habilitadas 50 plazas en la residencia de mayores de La Granadilla "gracias al esfuerzo" que ha hecho la Junta de Extremadura y el Sepad, la Consejería de Salud, para que en situaciones en las que pueda haber personas vulnerables o electrodependientes o que tengan necesidades especiales puedan estar durante esta borrasca en dicha residencia.

A este respecto, ha agregado también el Multiusos de Gévora, que "en este caso no es un recurso para dormir", pero sí "para poder estar en caso de que haya alguna eventualidad que necesite que la gente permanezca en un sitio determinado", a continuación de lo cual ha expuesto que se ha abierto el acceso a Gévora por abajo, la primera rotonda en dirección a Cáceres, que "en principio" se mantendrá en esta situación y que "por tanto, total normalidad por el momento".

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras participar en la inauguración de la IX Edición del Congreso Extremeño de Marketing Digital, en el Edificio Ibercaja de Badajoz.