El alcalde de Badajoz anuncia la suspensión de las clases en Gévora y prevé más incidencias durante la jornada

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha anunciado la suspensión de las clases en el IESO y CEIP de la pedanía de Gévora, así como que "se mantiene la alerta" y proceden a "nuevos avisos" en las zonas de Los Lebratos, Dehesilla, Campomanes y San Gabriel.

"Se mantiene la alerta y la evacuación", ha señalado el regidor en sus redes sociales, en las que ha avanzado igualmente que esta tarde "se esperan más incidencias", así como que proceden a "nuevos avisos" en las citadas urbanizaciones.

Cabe recordar que, ante la alerta amarilla de lluvia y viento, el alcalde ha informado de que la pasada noche ha sido "especialmente complicada" debido a la acumulación de agua y al aumento de los niveles en distintas zonas del término municipal. Durante la tarde de este miércoles, se avisó a la población para que abandonara voluntariamente sus viviendas ante la previsión de que pudiera ser necesario un desalojo obligatorio este jueves.

Así, los puntos de mayor preocupación durante la madrugada se han localizado en el entorno del Rivillas y el Calamón, actualmente más controlados, aunque "persiste la inquietud" en Gévora, Zapatón y su confluencia con el Guadiana, así como en viviendas aisladas de Valdebótoa y Gévora.

De este modo y ante el "riesgo evidente" para las personas y con el agua "prácticamente" a las puertas de algunas casas, se ha solicitado la autorización para proceder al desalojo obligatorio de aquellos vecinos que no habían salido voluntariamente, previéndose que el pico máximo de la crecida se alcance en torno al mediodía.

El Ayuntamiento de Badajoz, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales ha apuntado en nota de prensa que se han habilitado recursos de emergencia para quienes puedan necesitarlos, así como que Gragera ha hecho un llamamiento "a la calma", dado que "en principio" no se esperan cortes de vías ni el aislamiento de la ciudad, manteniéndose abierto el acceso por la carretera de Cáceres, aunque se ha habilitado un recurso de emergencia en Gévora "por precaución".

El regidor, desde el puesto de mando instalado en Gévora, ha agradecido la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, así como de la Junta de Extremadura, el 112, la Delegación del Gobierno, la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica, con quienes se mantiene contacto "permanente" desde el inicio de la alerta.