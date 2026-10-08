Unas 200 personas participan el domingo en el I Cross COI de Badajoz a beneficio de la Asociación Española de Aniridia

Unas 200 personas participarán este domingo, día 11, en el I Cross Comité Olímpico Ibérico (COI), que se celebra en torno a la dehesa de Bótoa con un cross de 11 kilómetros y una caminata de 7 kilómetros a beneficio de la Asociación Española de Aniridia.

Organizada por el COI con la colaboración de distintas instituciones locales, esta nueva prueba de campo a través se incluye en el Circuito Diversidad Natural de la Junta de Extremadura y está dirigida a difundir y dar a conocer esta enfermedad rara que afecta a la visión.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, los representantes de la directiva de la asociación sin ánimo de lucro COI, Antonio Casquero y Antonio Rojas, y el alcalde pedáneo de Valdebótoa, Paco Elías, han presentado este cross que pasa junto a la Ermita de Bótoa y la calzada romana con las instalaciones del COI como lugar de salida y meta, y que se completa con una jornada de convivencia posterior con un sorteo de regalos y una comida solidaria.

En su intervención, Parejo ha felicitado al alcalde pedáneo de Valdebótoa por la labor de promoción y apoyo al deporte que está llevando a cabo en esta localidad, así como al COI por la puesta en marcha de esta iniciativa deportiva solidaria que nace con vocación de continuidad y se desarrolla por caminos para poner en valor la dehesa y el entorno de Bótoa y para dar a conocer esta enfermedad rara y recaudar fondos para la Asociación Española de Aniridia.

Asimismo, ha destacado que, de este modo, se aprovecha el domingo por la mañana con amigos haciendo deporte en plena dehesa, con lo que se pone en valor el medio natural, se práctica atletismo popular y, además, se ayuda a un colectivo del tercer sector con la colaboración de la Delegación en Valdebótoa del Ayuntamiento de Badajoz y la Fundación Municipal de Deportes.

Antonio Casquero ha reconocido que se trata de "un gran reto" porque son una asociación "humilde" con más de 50 años de historia que organiza este cross dirigido principalmente a dar a conocer la aniridia, de origen genético y cuya característica más visible es la ausencia total o parcial del iris, ante ello ha destacado la importancia de que los profesionales de la salud conozcan esta enfermedad y la detecten en los bebés derivándoles de forma precoz y rápida al personal adecuado.

Por su parte, Antonio Rojas ha detallado que la prueba no es competitiva ni está cronometrada y que prácticamente se han cerrado los 200 dorsales, a falta de una decena, para participar en esta cita que se desarrolla íntegramente por caminos con la idea de pasar un día de convivencia y difundir la citada enfermedad rara. Las inscripciones se cierran este miércoles y creen que se completarán las 200 plazas previstas.

Por último, Paco Elías ha agradecido la puesta en marcha de esta iniciativa solidaria a favor de la aniridia y ha apuntado que, cuando desde el COI le trasladaron la intención de celebrar este evento, mostró su disposición para colaborar en lo necesario.

Por otro lado, Juan Parejo ha sido preguntado por las obras para instalar los vestuarios en las pistas del Cerro de Reyes y por la crítica del sindicato CSIF sobre la situación de la FMD en cuanto al "deterioro" de sus instalaciones, la "falta de personal" y la "progresiva externalización" de servicios.

Al respecto, Parejo ha detallado que uno de los objetivos marcados al principio de la legislatura era poner a disposición de los deportistas y de los clubes las "mejores" instalaciones posibles, y que este martes llegó al circuito de BMX la nueva valla que se va a instalar, además de concluir la semana pasada la construcción de los vestuarios del campo Paco Pulido o iniciar en esta otras dos obras, como las pistas de María Auxiliadora y los nuevos vestuarios del Cerro de Reyes, esta última con una cuantía superior a 300.000 euros.

Asimismo, ha señalado que el ayuntamiento "escucha, toma nota y atiende las peticiones de los clubes y de los deportistas", y que la semana que viene comenzarán las obras de reforma en las pistas de La Paz, que en los últimos meses han sido objeto de vandalismo al haber accedido a las mismas para hacer botellón encontrando cristales rotos posteriormente, en relación a lo cual ha pedido que se respeten este tipo de instalaciones y obras en espacios deportivos.

Sobre la afectación de la lluvia y las goteras registradas en la piscina climatizada de San Roque, el edil ha pedido disculpas a los usuarios y ha considerado que la gente sabe que el fin de semana se han registrado fenómenos meteorológicos adversos y fuertes precipitaciones en pocos minutos, afectando a centros comerciales, restaurantes o instalaciones deportivas de toda la provincia que se han anegado.

Tras explicar la dificultad que supone el mantenimiento de dicho tipo de piscinas, ha apuntado que tratarán de buscar una solución a los problemas y de dar una respuesta, además de intentar que los técnicos valoren qué ha pasado y los daños y dotar de una partida económica para poder actuar.

Mientras y sobre otra de las quejas de CSIF como la falta de personal, lo ha compartido cuando se "dispara" la actividad deportiva en la ciudad y ha apuntado que en los próximos días se incorporarán cinco monitores a las Escuelas Deportivas Municipales y cinco operarios de mantenimiento; pero que no está de acuerdo, aunque respeta las manifestaciones del sindicato, con las críticas a la falta de mantenimiento o cuando cuestiona las externalizaciones que se han hecho en cuanto a apertura, cierre y limpieza de instalaciones.