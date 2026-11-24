Vithas Castellón celebrará el próximo jueves 26 de noviembre una jornada solidaria de donación de sangre y plasma para fomentar la participación ciudadana y sensibilizar sobre la importancia de estas donaciones para salvar vidas. La iniciativa contará también con un espacio informativo dedicado a la donación de médula ósea, donde las personas asistentes podrán conocer cómo inscribirse como posibles donantes y la relevancia de este gesto para los pacientes que necesitan un trasplante.

La jornada pretende acercar la cultura de la donación a la sociedad y recordar que las necesidades de sangre y plasma son constantes durante todo el año. La sangre no se puede fabricar y algunos de sus componentes, como las plaquetas, tienen un periodo de conservación limitado, por lo que resulta imprescindible mantener las reservas mediante donaciones periódicas.

Las donaciones de sangre son fundamentales para atender a pacientes que necesitan intervenciones quirúrgicas, personas que han sufrido accidentes, mujeres que han dado a luz y pacientes en tratamiento oncológico, entre otros. También desempeñan un papel esencial en el ámbito de la hematología, donde los glóbulos rojos permiten tratar las anemias y las plaquetas ayudan a prevenir y controlar las hemorragias en personas con niveles bajos de estos componentes.

Por su parte, el plasma es necesario para elaborar medicamentos esenciales, como los factores de coagulación y las inmunoglobulinas, que utilizan pacientes con inmunodeficiencias, enfermedades raras y determinados trastornos de la coagulación.

La jornada también pondrá el foco en la donación de médula ósea y en la importancia de aumentar el número de personas inscritas en los registros de posibles donantes. Cuantas más personas formen parte de estos registros, mayores serán las posibilidades de encontrar donantes compatibles para los pacientes que necesitan un trasplante.

A través del espacio informativo, los asistentes podrán resolver dudas sobre el proceso de inscripción, conocer los requisitos y descubrir cómo convertirse en posibles donantes. La iniciativa busca fomentar la solidaridad y animar a la ciudadanía a dar este paso, que puede resultar decisivo para salvar la vida de otras personas.

La jornada solidaria tendrá lugar el jueves 26 de noviembre en la primera planta del Hospital Vithas Castellón. El horario establecido será de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas, tanto para las donaciones como para las actividades de información y sensibilización sobre la donación de médula ósea.