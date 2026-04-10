Vila-real presenta la XVIII Ruta de la Tapa con la participación de quince establecimientos.

La ciudad de Vila-real acogerá del 16 de abril al 3 de mayo de 2026 la XVIII edición de la Ruta de la Tapa, uno de los eventos gastronómicos más consolidados de su calendario y el más veterano de la provincia de la provincia de Castellón. Una cita organizada por la Concejalía de Hostelería del Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Hostelería y Ocio de Vila-real (ASHIOVI), vuelve a poner en valor el papel del sector hostelero como motor económico y social del municipio.

El objetivo principal de la ruta es fomentar el consumo de proximidad y ofrecer un espacio de encuentro en torno a la gastronomía, destacando la calidad y creatividad de la cocina local.

En esta edición participarán 15 establecimientos que ofrecerán dos tapas cada uno: una de creación libre y otra elaborada con naranja como ingrediente principal, en homenaje a uno de los productos más representativos del territorio. Las propuestas estarán disponibles de jueves a domingo, en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas, con un precio de 5 euros por tapa, bebida incluida.

Uno de los aspectos más destacados del evento es su carácter solidario, en este sentido parte de la recaudación se destinará a la Asociación 1PEPA (Un petit pas), que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Prader-Willi.

La participación ciudadana será clave, ya que los asistentes podrán votar sus tapas favoritas mediante el sistema de 'tapaportes', incentivando así el recorrido por distintos locales. Además, quienes completen el itinerario podrán participar en sorteos de vales regalo para consumir en establecimientos asociados.

El certamen también reconocerá las mejores propuestas tanto por votación popular como por un jurado profesional. La entrega de premios tendrá lugar el 27 de mayo en el Gran Casino de Vila-real.