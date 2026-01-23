Vila-real prepara la Gala del Deporte para el 29 de enero en el Gran Casino

Vila-real celebrará el próximo 29 de enero una nueva edición de la Gala del Deporte, una cita ya consolidada en el calendario municipal que tendrá lugar en el emblemático Gran Casino y que servirá para reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros alcanzados por los principales protagonistas del deporte local durante el año 2025.

La elección de las personas y entidades galardonadas ha sido el resultado de un proceso participativo, que comenzó con una fase de presentación de candidaturas abierta a toda la ciudadanía. Posteriormente, un Jurado avalado por el Consejo Local del Deporte, y presidido por el concejal de Deportes, Xus Madrigal (con voz pero sin voto), ha sido el encargado de deliberar y seleccionar a los premiados.

El Jurado ha estado integrado por el ciclista Sebastián Mora; el periodista Javi Mata; la coordinadora del programa de Responsabilidad Social Corporativa Endavant del Villarreal CF, Paloma Masó; el representante del profesorado de Educación Física, Carlos Melo; y la jefa del Servicio Municipal de Deportes, Eva Salvador.

Reconocimientos

-Mejor empresa en el ámbito deportivo 2025: F&H Fitness

-Mejor gestión deportiva 2025: Club Handbol Vila-real

-Deporte adaptado 2025: Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunitat Valenciana

-Mejor acontecimiento deportivo 2025: Campeonato de Europa de Boxeo peso mosca

-Mejor equipo deportivo 2025: Villarreal CF EDI

-Mejor deportista femenina 2025: Elena Carratalá Sanahuja

-Mejor deportista masculino 2025: Thierry Ndikumwenayo

-Trayectoria en el mundo del deporte: José Ramón Cantavella Corbató