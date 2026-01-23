VILA-REAL

Vila-real y la UNED organizan los días 23 y 24 de enero unas jornadas dirigidas al profesorado para promover una educación inclusiva e innovadora

Bajo el título Prácticas educativas basadas en la evidencia científica, se trata de una iniciativa orientada a ofrecer formación actualizada al personal docente y a promover modelos educativos inclusivos e innovadores fundamentados en el conocimiento científico.

El Ayuntamiento de Vila-real, en colaboración con la UNED, celebrará los días 23 y 24 de enero de 2026 las II Jornadas Educativas, bajo el título Prácticas educativas basadas en la evidencia científica, una iniciativa orientada a ofrecer formación actualizada al personal docente y a promover modelos educativos inclusivos e innovadores fundamentados en el conocimiento científico.

La primera jornada se celebrará el viernes 23 de enero y comenzará a las 16.30 horas con la recepción de las personas asistentes, seguida de la bienvenida institucional a las 17.00 horas. A continuación, Carmen Alba Pastor, catedrática de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad Complutense de Madrid, ofrecerá la ponencia 'Aportaciones del DUA en la transformación de la enseñanza hacia prácticas inclusivas'. Seguidamente, intervendrá Leoncio Montolio Rando, orientador educativo y profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, quien abordará las 'Estrategias didácticas avaladas por la neurociencia'.

La programación continuará el sábado 24 de enero, con inicio a las 9.00 horas y recepción de participantes. A las 9.30 horas, Merche Marqués Andrés, profesora de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universitat Jaume I, impartirá la conferencia 'Evaluar para aprender: claves desde la neurociencia y la evaluación competencial'.

Las jornadas concluirán con la intervención de Antonio Márquez Ordóñez, director y coordinador del Aula Desigual, quien tratará las 'Competencias digitales en el uso del DUA'.

