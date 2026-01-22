Burriana presenta la programación para la festividad de Sant Blai que arranca el próximo 23 de enero

La programación dará comienzo el viernes 23 de enero con la inauguración de la exposición “Paisatges Vitals”, de la artista M. Dolores Delgado, en el CMC La Mercè, que podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Desde ese momento y durante más de un mes, Burriana volverá a llenar sus calles de actividad en torno a la festividad de su patrón.

La música tendrá un papel destacado con una nueva edición del Sant Blai Fest, que se celebrará en la Terrassa Payà y ofrecerá durante los días 30 y 31 de enero una programación gratuita de música en directo y sesiones de DJ. Entre las actuaciones previstas destacan La Popera, Genz, La Gran Diosa (tributo a Mónica Naranjo), Mecamela (tributo a Camela), así como DJs como Pascual Herrera, Xay y Font, consolidando este espacio como uno el principal punto musical de referencia en las fiestas patronales.

La cultura popular tendrá una presencia especial con el XIX Aplec de Gegants i Cabuts, que se celebrará el sábado 31 de enero, con talleres, plantada de figuras, desfiles y baile final, y la XXVI Trobada de Bolilleras, que volverá a unir a las asociaciones de bolilleras en la Llar Fallera. A todo ello se suma la XI Festa de les Paelles de Sant Blai, que reunirá a vecinos y visitantes en la Terrassa Payà y la calle Sant Vicent el 7 de febrero.

El Teatre Payà será escenario de diferentes propuestas culturales, como el espectáculo de la Tia Visantica con su show “Això faltava show de Falles”, el domingo 1 de febrero, “Yo también fui a EGB Sinfónico”, a cargo de la Banda Sinfónica de la AFB el 7 de febrero, la Trobada d’Escoles de Dansa el 14 de febrero, y el concierto del violinista internacional Ara Malikian – Intruso World Tour, el 22 de febrero, uno de los grandes atractivos del cierre de las fiestas.

En cuanto a los actos centrales de la celebración del patrón, el lunes 2 de febrero a las 19:15 tendrá lugar el traslado del santo patrón desde la ermita de Sant Blai hasta la Basílica del Salvador, mientras que el martes 3 de febrero, día de Sant Blai, los actos comenzarán con la inauguración a las 9:30 de la tradicional Font del Vi, seguida de la misa solemne. Por la tarde, tras la misa en la Basílica del Salvador, dará comienzo la procesión del patrón que finalizará con un castillo de fuegos artificiales.

Las V Jornadas de Historia y Patrimonio de Sant Blai, previstas para el 5 de febrero, reforzarán el componente cultural y divulgativo para quienes quieran profundizar en la historia del patrón de la capital de la Plana Baixa.

El deporte volverá a tener un papel destacado con la XXVI Volta a Peu per les Ermites de Burriana, que se celebrará el domingo 25 de enero, y la Cursa de Sant Blai, prevista para el domingo 8 de febrero, así como la 7ª Ruta a Cavall de Sant Blai, que pondrá el broche final a las fiestas el 22 de febrero.