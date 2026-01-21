Moncofa reivindica la construcción de espigones en el Grau para evitar daños como los provocados por el temporal en el paseo marítimo

El Ayuntamiento de Moncofa ha vuelto a reivindicar la necesidad de construir nuevos espigones en el Grau paraproteger las playas y el paseo marítimo de la localidad. El temporal Harry, con olas que superan los cuatro metros, ha vuelto a provocar destrozos en la avenida Mare Nostrum de Moncofa. El Ayuntamiento se ha visto obligado a cortar a la circulación un tramo del paseo por los daños provocados por el fuerte oleaje, que ha superado los cuatro metros de altura.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós Valls, ha señalado que “episodios como el que estamos viviendo nos han vuelto a recordar la necesidad de estos espigones. Necesitamos que se redacte el proyecto que permita ejecutar las obras lo antes posible. A la vista están los daños que han sufrido las playas y el paseo, con el pavimento levantado y los arrastres de agua y piedras”.

El primer edil ha explicado que la necesidad urgente de redactar este proyecto le fue trasladada a la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, en su reciente visita a las obras de los espigones que se están ejecutando entre el río Belcaire y l’Estanyol. La redacción del proyecto está encima de la mesa de la Dirección General de Costas, pero es necesario que se concrete con plazos.

Cabe recordar que la regresión de la costa en Moncofa ha provocado que se hayan perdido más de doscientos metros frente al mar, lo que ha provocado que las edificaciones y el paseo se encuentren a tan solo unos metros de las olas y completamente expuestos a los temporales invernales.