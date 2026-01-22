UNED

Más de 1.300 estudiantes hacen historia en los exámenes de la UNED en Vila-real

La UNED de Castelló en Vila-real vive un momento sin precedentes en su historia. Más de 1.300 estudiantes pasan estos días por la sede para realizar sus exámenes presenciales del curso 2025/2026, una cifra récord nunca antes registrada en la UNED.

ondacero.es

Vila-real |

Más de 1.300 estudiantes hacen historia en los exámenes de la UNED en Vila-real.
Más de 1.300 estudiantes hacen historia en los exámenes de la UNED en Vila-real. | Ayuntamiento de Castellón

Desde el 19 de enero y hasta el 6 de febrero, la UNED en Vila-real se convierte en un auténtico punto de encuentro académico, con un flujo constante de alumnado que acude a examinarse. Se trata de la mayor afluencia de estudiantes jamás vivida, consolidando a Vila-real como uno de los centros neurálgicos de la UNED en la provincia.

Con la apertura del plazo de matrícula en el mes de febrero, se espera la incorporación de nuevos estudiantes, lo que permitiría superar la barrera de los 1.300 alumnos matriculados, una cifra que marcaría un nuevo techo para la institución.

Desde la dirección de la UNED de Castelló se destaca el esfuerzo organizativo y humano realizado para acoger este volumen excepcional de alumnado y garantizar el correcto desarrollo de las pruebas, así como el compromiso y la constancia de los estudiantes que apuestan por la formación universitaria a lo largo de la vida.

La UNED en Vila-real afronta estas semanas históricas con orgullo e ilusión y desea mucha suerte a todo el estudiantado que participa en esta convocatoria de exámenes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer