Un viajero del Iryo revela que "dos horas después" del accidente nadie sabía que el Alvia estaba ahí: "Me sigue sorprendiendo"

Augusto Zunzunegui viajaba en el Iryo siniestrado el pasado domingo 18 de enero en Adamuz. Concretamente, se encontraba sentado en las primeras filas del coche 5, el primero de los que comenzó a descarrilar poco antes de que el Alvia se cruzase en su camino. En Más de uno ha contado cómo vivió el accidente desde el primer instante: "Lo primero que notamos fue un golpe metálico por debajo, brutal, un golpe seco como si nos diera algo por debajo del tren. En ese momento, se mueve, empieza a traquetear y a moverse de un lado a otro".

"Intento proteger a mi hija, que estaba a mi lado, y aviso a mis otros hijos y a mi mujer al otro lado del pasillo para que se taparan y se cubrieran la cabeza para protegerse. Ahí eres consciente de que has descarrilado y es en ese momento pasa el otro tren", continúa el relato Augusto, que también detalla que el convoy se movía "como si fuera de papel": "Desde el coche 5 no fuimos conscientes de que se diera un golpe aparte con el otro tren, solo ruido horrible y movimiento de nuestro tren. Si el conductor no se da cuenta lo veo normal".

Así, Augusto asegura que ese golpe inicial les hace notar que "algo ha pasado", ya que no es como las vibraciones que se han visto en los vídeos de los últimos días. "Es un movimiento antinatural de lado a lado y como votando encima de la vía. Se mueve tanto que yo pensé 'se acabó todo, vamos a volcar y que sea lo que Dios quiera'", añade Augusto.

El Iryo se para a las 19:45 y hasta las 21:30 no supieron "nada" del Alvia

Las horas de la tragedia han sido motivo de debate estos días para determinar las causas de lo sucedido. Unos tiempos que Augusto tiene claro y así lo cuenta a Alsina. "El coche se para a las 19:45 horas, porque justo en ese momento mi mujer llama al 112 y reporta el accidente. Se oía desde el coche 6 que pedían médico y ayuda. La tripulación del Iryo vino enseguida, me gustaría recalcar que fue espectacular la calma que transmitieron", asegura, al mismo tiempo que subraya que, desde esa llamada a las 19:45h, hasta que aparece la ambulancia, pasa media hora: "La ambulancia aparece a las 20:15h y, a partir de ahí, empiezan a llegar vehículos de emergencia".

Unos servicios de emergencia que llegan a hacer los primeros auxilios y evacuar a los pasajeros. "Nosotros somos los últimos en ser evacuados y nos sacan del tren a las 19:45h. Mientras están las labores de rescate, no somos conscientes de que hay otro tren, no teníamos ni idea. Pasa el otro tren cuando estamos traqueteando, pero no somos conscientes de que ha golpeado y no sabemos que ha descarrilado", señala Augusto, que muestra su sorpresa por conocer que existía otro convoy y su estado hasta pasadas las 21:30h.

"Hasta las 21:30h o 21:45h no aparece una persona desde la vía andando, solicitando ayuda", sigue contando Augusto, que recuerda cómo el tripulante que antes había tenido un comportamiento "ejemplar" dentro del Iryo, se subía encima de uno de los vagones del tren para pedir más ayuda: "El tripulante que nos había calmado sube al coche 8 y grita para pedir médicos y decir que hay otro tren que está peor que nosotros. En ese momento, las autoridades empiezan a correr por la vía hacia el Alvia que estaba lejos".

Los tiempos no dejan de sorprender a Augusto, quien también sostiene que la persona que llegó de la vía era un viajero del Alvia que se preguntaba por qué los servicios emergencia no iban hacia su posición. "Cuando llega esa persona y avisa, dice 'yo veía las luces a lo lejos y pensaba, ¿por qué no vienen?'. Entonces decidió andar hacia las luces. Nos dijeron que era pasajero del Alvia".

Por último, Augusto afirma que acudió a la Guardia Civil para resaltar el golpe que sufrió por debajo el vagón 5 del Iryo. "Se centran en el coche 6 y yo, que iba en el 5, creía que mirando nuestro coche puede que encontrasen algo más. Me sigue sorprendiendo que dos horas después nadie supiera que el otro tren estaba ahí", concluye.