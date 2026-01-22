Al menos cuatro heridos leves tras el impacto de una grúa contra un tren de la línea FEVE en Cartagena

Cuatro personas han resultado heridas leves al chocar el Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) Cartagena-Los Nietos contra una grúa cerca de la diputación cartagenera de Alumbres, según han informado fuentes de la Consejería de Salud.

Dos de los heridos han sido trasladados al hospital Santa Lucía para su valoración.

Renfe ha explicado que el incidente se ha producido cerca de la estación de El Abrevadero, en el tren de cercanías Ancho Métrico (AM) que ha partido de Cartagena a las 11.40 horas con llegada a Los Nietos prevista a las 12.13.

Choque de la grúa con la parte lateral del tren

Durante el trayecto, el brazo de un camión grúa ajena a Renfe y a Adif ha invadido el gálibo ferroviario y ha golpeado el tren por la parte lateral, lo que ha provocado la rotura de los cristales de ventanas del convoy.

La Delegación del Gobierno en la Región ha señalado que el incidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 6,6, entre Alumbres y La Esperanza, y en el tren viajaban 16 pasajeros, a los que se les ha proporcionado transporte alternativo.

Desde Renfe han explicado que se va a establecer un plan de transporte en autobús para garantizar la movilidad de los usuarios mientras no se recupere la circulación.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada desde Renfe a las 12.04 horas alertando del accidente. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del 061, Guardia Civil y Protección Civil.

López Miras confirma cuatro heridos y descarta un descarrilamiento

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, informa de que "hay cuatro heridos de carácter leve" y afirmó que "no se ha producido ningún descarrilamiento" en el choque de un tren de pasajeros con una grúa en Murcia.

Así lo afirmó López Miras en un mensaje a través de sus redes sociales, en el que señaló que está "siguiendo la evolución del incidente entre un tren de FEVE y una grúa sucedido en Alumbres, en Cartagena".

El presidente de Murcia señaló que se mantiene "en comunicación permanente con los servicios de emergencia y sanitarios que ya están movilizados en la zona". "Me informan que solo ha habido cuatro heridos de carácter leve y no se ha producido ningún descarrilamiento", concluyó.