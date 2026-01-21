Óscar Puente, sobre los vídeos de vibraciones: "Si las imágenes no están alteradas, no son normales"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha pronunciado sobre los vídeos de fuertes vibraciones en trenes que se han difundido en redes sociales en los últimos días y ha reconocido que, si esas imágenes son reales, la situación descrita "no es normal" y debe corregirse.

Puente ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa convocada para informar sobre el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba). Ha pedido prudencia a la hora de valorar los vídeos que circulan, al considerar que algunos pueden estar descontextualizados, aunque ha admitido que en caso de ser reales hay situaciones extremas que se deben corregir.

"Todo lo que se ve fuera de contexto hay que tomarlo con cautela. ¿Cuándo se han producido, en qué línea y con qué material rodante?", ha planteado el ministro, que ha subrayado que las vibraciones no dependen únicamente del estado de la vía. "El material rodante también influye. No es solo la línea, también hay trenes que tienen más vibración y trenes que menos", ha explicado.

Aun así, Puente ha admitido que algunas de las imágenes difundidas sí podrían reflejar situaciones reales. "Si las imágenes no están alteradas, no son normales", ha afirmado de forma tajante. En ese caso, ha añadido, se trataría de deficiencias que deberían haber sido detectadas por los propios maquinistas o por los equipos de auscultación encargados de revisar el estado de las infraestructuras.

Según el ministro, esas incidencias "se habrán corregido o se tienen que corregir", y ha insistido en que hay escenas especialmente llamativas que no pueden aceptarse. "Algunas imágenes muy extremas, desde luego, no son admisibles y, por tanto, tiene que intervenirse si se detectan", ha concluido.

El sindicato de maquinistas detectó vibraciones

El sindicato de maquinistas Semaf pidió que se revisara el protocolo de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria por el confort de los viajeros y por la afección a los trenes, pero no porque existieran indicios de inseguridad.

En una entrevista en Onda Cero, Su secretario general, Diego Martín refirió la misiva que el sindicato envió en agosto de 2025 a los responsables de la infraestructura ferroviaria al detectar un aumento de las "irregularidades" y "vibraciones".

No obstante, puntualizaba que el sindicato no considera que la vía donde el domingo por la tarde se produjo el accidente ferroviario en el que han muerto al menos 41 personas sea insegura, sino todo lo contrario, aunque sí han detectado un déficit en su mantenimiento.

"Si hubieran existido indicios de que una infraestructura fuera insegura, no habríamos intentado que los responsables establecieran limitaciones o mejoraran el mantenimiento, sino que habríamos paralizado el servicio, como hemos hecho en el pasado", señalaba.