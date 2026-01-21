Almassora inicia esta tarde las labores de limpieza en la playa tras los daños causados por la borrasca Harry.

Almassora comenzará esta misma tarde las tareas de limpieza y adecuación de la playa tras los importantes daños ocasionados por la borrasca Harry, que ha azotado con fuerza el litoral y ha provocado un intenso temporal marítimo con oleaje de gran magnitud.

El Ayuntamiento ha activado un operativo especial de limpieza, coordinado por los servicios municipales, que incluirá el uso de maquinaria especializada para retirar restos y sedimentos acumulados en el paseo marítimo y la franja costera, con el objetivo de recuperar la normalidad lo antes posible y garantizar la seguridad.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha señalado que, una vez más, “nuestra playa vuelve a sufrir las consecuencias de temporales cada vez más agresivos, lo que evidencia la fragilidad de nuestro litoral y la necesidad de actuar con urgencia”. En este sentido, Tormo ha reclamado al Gobierno de España ayudas extraordinarias para hacer frente a los daños ocasionados y para poder asumir los costes derivados de estas actuaciones. “Los ayuntamientos no podemos afrontar solos estas situaciones. Necesitamos el respaldo del Gobierno central, tanto con ayudas económicas inmediatas como con soluciones estructurales que protejan de verdad nuestra costa”, ha subrayado la alcaldesa, insistiendo en la urgencia de desbloquear el proyecto de regeneración de Pla de la Torre.

Desde el consistorio se recuerda que se seguirá evaluando la evolución del estado del mar y que las actuaciones se adaptarán en función de las condiciones meteorológicas, priorizando siempre la seguridad de vecinos y trabajadores.

A través de un comunicado oficial, el Ayuntamiento de Almassora informa que el paseo marítimo seguirá cerrado al tráfico rodado, además se mantienen las rutas alternativas de los autobuses escolares y del urbano. Las paradas de la ruta de autobuses escolares en la playa, se centralizan en el aparcamiento del parque del Pitillo.

El servicio de bus urbano solo hará, en la playa, dos paradas; en los aparcamientos del parque del Pitillo y del parque de Tramuntana.