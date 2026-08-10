Vila-real avanza en el proyecto de un nuevo velódromo y pista de atletismo con una inversión de más de 7 millones

El Ayuntamiento de Vila-real continúa avanzando en el proyecto para la creación de un nuevo espacio deportivo que integrará un velódromo, una pista de atletismo y un área multifuncional destinada a diferentes disciplinas. La infraestructura está concebida como uno de los grandes proyectos deportivos de futuro de la ciudad y como una apuesta por consolidar la marca Vila-real, ciudad de la salud y del deporte.

La propuesta contempla una superficie aproximada de 40.000 metros cuadrados, incluyendo los terrenos y su urbanización. La actualización del proyecto, realizada por el arquitecto municipal el pasado 7 de agosto y trasladada ya a los clubes deportivos vinculados a la iniciativa, sitúa en unos 6 millones de euros la inversión necesaria para la construcción de la infraestructura. A esta cantidad se añadirían el mobiliario, el material deportivo y otras actuaciones complementarias, elevando la estimación global por encima de los 7 millones de euros.

El futuro complejo tendrá una vocación polivalente y pretende responder a una reivindicación planteada durante años por los clubes y deportistas de la ciudad. El equipamiento permitirá reforzar especialmente la práctica del ciclismo y el atletismo, además de disponer de espacios destinados a otras actividades deportivas y a la organización de entrenamientos, competiciones y diferentes eventos.

La ubicación prevista se encuentra en el entorno de la ronda Suroeste, próxima al Centro de Tecnificación Deportiva. Para desarrollar el proyecto en estos terrenos es necesario completar una recalificación urbanística que permita pasar el suelo de industrial a dotacional deportivo. El Ayuntamiento presentó las correspondientes solicitudes y proyectos durante el año 2023 y mantiene pendiente la tramitación de los informes necesarios para continuar con el expediente.

Entre estos trámites se encuentra la autorización relacionada con el informe de impacto ambiental, cuya resolución resulta necesaria para poder avanzar en el procedimiento urbanístico. El consistorio reclama la agilización de los informes pendientes por parte de la Generalitat Valenciana para poder continuar con los siguientes pasos administrativos.

La nueva infraestructura permitirá ampliar la oferta deportiva, mejorar las condiciones de entrenamiento de los clubes locales y facilitar el acceso a la práctica deportiva, especialmente entre niños y jóvenes.

Mientras continúa la tramitación del futuro complejo, el Ayuntamiento también prevé actuar sobre el espacio en el que actualmente entrenan los clubes, situado junto a la depuradora y el grupo Porcelanosa. El consistorio prepara un pequeño proyecto de mejora de esta zona para adecuar las instalaciones existentes mientras se trabaja en la futura infraestructura.

El objetivo final es dotar a Vila-real de una instalación deportiva moderna y polivalente que permita acoger entrenamientos, competiciones y actividades de distintas disciplinas y que se convierta en uno de los principales equipamientos deportivos de la Nueva Vila-real del siglo XXI.