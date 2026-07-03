El servicio de socorrismo de Peñíscola realiza 274 asistencias durante el primer mes de la temporada de baño.

El servicio de salvamento y socorrismo de las playas de Peñíscola ha realizado un total de 274 asistencias durante el mes de junio, coincidiendo con el primer mes de la temporada oficial de baño. Así lo refleja el balance presentado por la Concejalía de Turismo y Playas junto al equipo de socorristas, que destaca la labor desarrollada para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.

Entre las intervenciones realizadas figuran consultas, advertencias, curas y atenciones sanitarias. En concreto, el servicio llevó a cabo tres rescates, dos de ellos a nado desde la orilla y un tercero mediante una embarcación de salvamento.

Del total de asistencias, sobresalen las 134 curas efectuadas, además de las atenciones prestadas en la ambulancia, los traslados al centro de salud y las intervenciones relacionadas con menores y personas mayores que se habían extraviado en la playa. Todos estos incidentes se resolvieron de forma favorable, aunque desde el Ayuntamiento insisten en la importancia de que las familias mantengan una vigilancia constante, especialmente sobre los menores.

El servicio de socorrismo en las dos playas urbanas de Peñíscola está formado por 26 profesionales distribuidos en cinco puestos de vigilancia. El dispositivo se completa con una ambulancia, embarcaciones de rescate y motos acuáticas para actuar con rapidez en caso de emergencia.

Además de velar por la seguridad de los bañistas, el equipo presta el servicio de baño adaptado en los puntos accesibles de las playas Norte y Sur. Durante el mes de junio, este recurso atendió a un total de 108 usuarios, la mayoría de ellos en la Playa Norte, consolidando el compromiso del municipio con unas playas accesibles e inclusivas.