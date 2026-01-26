La Ruta del Carajillo de Vila-real suma cinco nuevos locales en su segunda edición

Tras el gran éxito de su primera edición, Vila-real vuelve a celebrar la Ruta del Carajillo, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Comercio y Hostelería en colaboración con la Asociación de Hostelería y Ocio de Vila-real (ASHIOVI), que se consolida como una de las citas gastronómicas más destacadas del calendario local.

La segunda edición de la Ruta del Carajillo se inicia este lunes 26 de enero y contará, hasta el próximo 15 de marzo, con la participación de 27 establecimientos, cinco más que en la edición anterior. Todos ellos ofrecerán sus mejores versiones de esta bebida tan emblemática, invitando a la ciudadanía a disfrutar de una experiencia diferente en cada parada.

El objetivo principal de la iniciativa es fortalecer el sector de la hostelería y el ocio, fomentar la participación de los establecimientos y poner en valor el carajillo como símbolo de tradición, sabor e identidad local. En este sentido, Madrigal ha señalado que “con las diferentes rutas gastronómicas, como la del Carajillo o la de la Tapa, se busca llegar a todos los públicos y ofrecer propuestas atractivas tanto a los hosteleros como a la ciudadanía”.

La ruta cuenta con dos modalidades; Carajillo de elaboración tradicional, elaborado con café, ron quemado, corteza de limón, azúcar, granos de café y canela, servido en vaso de barro o cristal. Carajillo de elaboración libre, en el que cada establecimiento puede aportar su creatividad con distintos licores e ingredientes, informando siempre al cliente de su composición.

En cuanto a los premios, el público podrá votar sus carajillos favoritos depositando el ticket en las urnas habilitadas en los establecimientos participantes. Entre todas las personas participantes se sortearán cuatro vales regalo de 50 euros, para consumir en locales asociados a ASHIOVI, con validez del 27 de marzo al 26 de abril de 2026.

Además, los establecimientos ganadores recibirán diplomas acreditativos y los mejores carajillos, tanto en la categoría tradicional como en la de elaboración libre, serán reconocidos con un vale de 150 euros para el Mercat Central, otorgado al primer premio por votación popular de cada modalidad.