Onda organiza un completo Mes del Libro con actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Onda vuelve a situar la cultura en el centro de la vida municipal con la celebración del Mes del Llibre, una programación impulsada por la Biblioteca Municipal que convierte abril en un punto de encuentro para lectores de todas las edades con actividades participativas y propuestas creativas.

La iniciativa combina literatura, cine, formación y ocio familiar en una agenda diversa que busca ir más allá del formato tradicional y acercar la lectura a nuevos públicos, con especial atención a niños y jóvenes.

El programa arrancará el viernes 10 de abril con la proyección de Blancanieves en La Cassola, dando inicio a un calendario que integra distintos formatos para dinamizar la vida cultural del municipio durante todo el mes.

Los clubes de lectura volverán a ser uno de los pilares de la programación con sesiones dedicadas a títulos como Las gratitudes, de Delphine de Vigan, o Far. Gol en las estrellas, de Raquel Tirado, dentro del club Imperio Romantasy, adaptando la oferta a distintos perfiles de lectores.

Además, el Mes del Llibre incorpora actividades dirigidas al público infantil y familiar, como el cuentacuentos L’arbre de les sabates i altres contes màgics o el taller de lettering, fomentando la creatividad y el interés por la lectura desde edades tempranas.

El 23 de abril será el momento culminante con una jornada especial que incluirá una lectura continuada en la Casa de la Cultura, una iniciativa abierta a la participación ciudadana que convertirá la lectura en una experiencia colectiva y visible en el municipio.

La programación se completa con propuestas complementarias que refuerzan el carácter transversal de la iniciativa, como actividades vinculadas a la Semana de la Salud, con selección de libros de inteligencia emocional o la presentación de La xica més valenta, así como acciones solidarias como la proyección de Mamma Mia! a beneficio de una ONG local.

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Las personas interesadas pueden consultar toda la programación completa, horarios e inscripciones a través de la web municipal: onda.es.