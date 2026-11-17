El Ayuntamiento de Onda ha presentado la programación de 'Nadal a Onda 2026', una propuesta que reunirá actividades culturales, musicales, infantiles y tradicionales entre el 27 de noviembre y el 8 de enero.

La Navidad arrancará el viernes 27 de noviembre con el encendido de luces en El Pla y la apertura del Mercat de Nadal en el Raval de San José, que permanecerá hasta el día 29. Durante ese fin de semana habrá talleres infantiles, actuaciones musicales, actividades comerciales y familiares, además de la bendición del Belén Municipal y un concierto de Onda Big Band junto al alumnado de los centros educativos.

Durante diciembre, la programación incluirá espectáculos familiares, villancicos escolares, talleres, exposiciones y diferentes propuestas de ocio. Entre las citas destacadas figura el sábado 12 de diciembre, con un Escape Room en la plaza España, una nueva edición de OndaTronic Winter Edition y el concierto de Ana Guerra junto a la Orquesta de la SAMVO en el Teatro Mónaco.

Las actividades continuarán con encuentros familiares, propuestas culturales y actuaciones musicales. Los días 23 y 24 de diciembre, Papá Noel visitará diferentes puntos del municipio y recibirá las cartas de los niños y niñas en el Raval de San José, mediante cita previa.

La programación navideña también incluirá una Nochevieja infantil el 30 de diciembre y las tradicionales campanadas del día 31 desde el Ayuntamiento, acompañadas de música y actuaciones en la carpa del Recinto Multiusos.

Como cierre, los días 2, 3 y 4 de enero se instalará el Campamento Real en el Castillo de las 300 Torres, con entrada libre, para acercar la magia de los Reyes Magos a las familias.

Toda la programación, con los horarios, ubicaciones y condiciones de acceso, estará disponible en la página web municipal, www.onda.es.