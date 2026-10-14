Onda estrena una estación móvil de ITV junto a la CV-10 en el Apeadero de Betxí

Onda cuenta con una nueva estación móvil de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ubicada en el área industrial del Apeadero de Betxí, junto a la autovía CV-10. El servicio, gestionado por la empresa pública SITVAL, dependiente de la Generalitat Valenciana, permitirá a los conductores de Onda y de los municipios cercanos realizar las inspecciones técnicas obligatorias sin necesidad de desplazarse a otras estaciones de la provincia.

La instalación está preparada para atender turismos, motocicletas y vehículos industriales de hasta 3.500 kilogramos. Su capacidad prevista es de 50 inspecciones diarias, lo que supone aproximadamente 1.000 vehículos al mes.

La puesta en funcionamiento de la nueva estación ha contado con la presencia de la concejala de Desarrollo Urbano, María Baila, y el concejal de Industria y Vía Pública, Vicente Ramón, junto al director general de SITVAL, Javier López Mora; el subdirector general, Ignacio Guerrero Jiménez; y el director de la Zona Norte, Pascual Chuan Ortí, quienes han visitado las instalaciones para conocer su funcionamiento.

La estación móvil se encuentra en una parcela de titularidad municipal situada en el Apeadero de Betxí, junto a la CV-10 y a unos cinco minutos del centro urbano de Onda. Esta ubicación facilita el acceso tanto a los vecinos del municipio como a los conductores de localidades próximas.

Las instalaciones disponen de un espacio acondicionado para realizar las inspecciones técnicas de los vehículos, además de una zona auxiliar destinada a las oficinas y al personal encargado de prestar el servicio.

Los conductores interesados en pasar la ITV podrán solicitar cita previa a través de la página web oficial de SITVAL, sitval.com, donde podrán consultar la disponibilidad de la estación y gestionar sus reservas.

Con la incorporación de este servicio, Onda amplía la oferta de puntos de inspección técnica en la provincia de Castellón y facilita a los usuarios de la localidad y de su entorno la realización de las revisiones periódicas obligatorias, reduciendo la necesidad de desplazarse a otras estaciones.