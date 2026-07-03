Nules refuerza la desinsectación y desratización para prevenir plagas ante la ola de calor

El Ayuntamiento de Nules ha intensificado los tratamientos de desinsectación y desratización en el municipio con el objetivo de reforzar el control de plagas urbanas ante el incremento de las temperaturas registrado en las últimas semanas.

Aunque el consistorio desarrolla durante todo el año actuaciones preventivas y de control para garantizar la salubridad e higiene de los espacios públicos, las altas temperaturas favorecen la reproducción y expansión de especies como cucarachas y roedores, cuya actividad aumenta especialmente en la red de alcantarillado y en la vía pública.

Por este motivo, se ha puesto en marcha un tratamiento extraordinario que complementa las actuaciones ordinarias, con intervenciones intensivas en aquellas zonas donde se ha detectado una mayor incidencia. El objetivo es minimizar la proliferación de estas plagas y reducir las molestias que puedan ocasionar a la ciudadanía.

Desde la Concejalía de Sanidad también se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, considerada clave para prevenir la proliferación de plagas. En este sentido, se recomienda no abandonar residuos fuera de los contenedores, mantener limpios los entornos y comunicar cualquier incidencia a los servicios municipales para que pueda ser atendida con la mayor rapidez posible.