Networking Directivas Castellón celebra su 15.º aniversario con una gala en el Casino del Grao

Networking Directivas Castellón (NDCS) celebrará el próximo jueves, 5 de noviembre, su 15º aniversario con una gala en el Casino del Grao de Castellón, bajo el lema «15 años generando redes y creando futuro». El encuentro servirá para poner en valor la trayectoria de la asociación, reconocer la colaboración de las entidades que la han acompañado y reafirmar su compromiso con el impulso del talento femenino en el ámbito empresarial y profesional.

Desde su fundación en 2011, NDCS ha trabajado para conectar a mujeres empresarias, directivas y profesionales de distintos sectores, promoviendo el intercambio de conocimientos, la creación de relaciones de confianza y el desarrollo de oportunidades de colaboración.

A través de jornadas formativas, encuentros profesionales, visitas empresariales y actividades de networking, la asociación ha favorecido la creación de una red de apoyo que permite compartir experiencias, contrastar ideas y abordar los retos profesionales y empresariales desde perspectivas diversas.

La implicación de las socias y el trabajo de las sucesivas juntas directivas han sido fundamentales para consolidar este proyecto a lo largo de los años. El aniversario reconocerá esta trayectoria colectiva y marcará una nueva etapa orientada a fortalecer las conexiones profesionales, incorporar nuevas perspectivas y ampliar las oportunidades de aprendizaje y colaboración.

Presidida actualmente por M.ª Carmen Miralles, NDCS mantiene como uno de sus principales objetivos dar visibilidad al talento de las empresarias y directivas y favorecer su contribución al desarrollo económico y social de Castellón.

Durante la gala, la asociación distinguirá a ocho entidades por su apoyo y vinculación con NDCS: CEV, IVEFA, Caixa Almassora, Unión de Mutuas, Estepark, tu punto de encuentro, la Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI) y el Ayuntamiento de Castellón.

La entrega de estos reconocimientos formará parte de una celebración que incluirá sorpresas para las personas asistentes y que pondrá el foco tanto en los logros alcanzados durante estos quince años como en los proyectos y oportunidades que la asociación aspira a desarrollar en el futuro.

Networking Directivas Castellón (NDCS) es una asociación fundada en 2011 que reúne a mujeres empresarias, directivas y profesionales vinculadas a la provincia de Castellón. Su misión es visibilizar e impulsar el talento femenino para contribuir al desarrollo de las organizaciones y de la sociedad, desde el respeto, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la excelencia profesional.

La asociación forma parte de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y mantiene vínculos de colaboración con entidades de los ámbitos empresarial, educativo y cultural, como la Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI), el Real Casino Antiguo de Castellón y el colegio Agora Lledó. A estas relaciones se ha sumado recientemente la Universidad CEU Cardenal Herrera, ampliando las posibilidades de formación, intercambio de conocimiento y conexión con el entorno.