El municipio de Nules incorpora nuevos agentes a la Policía Local para cubrir las vacantes en la plantilla.

La Policía Local de Nules cuenta con la recién incorporación de cuatro agentes, en concreto de tres nuevos agentes, ahora funcionarios interinos, hasta su incorporación como funcionarios de carrera una vez acaben su formación en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), y otro que cubre una vacante a través del proceso de movilidad.

Al respecto, cabe señalar que con la incorporación de los cuatro nuevos agentes se amplía el personal de la plantilla, puesto que hay tres plazas de nueva creación. Así pues, el Alcalde de Nules y Concejal de Seguridad y Policía Local, David García, comenta que “la idea es mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía, y supone además un paso importante en el incremento de efectivos necesarios en la Policía Local de Nules”.

El Ayuntamiento de Nules está trabajando en la renovación de diferentes escalones de la plantilla de la Policía Local, además su ampliación ha permitido implementar en la Policía Local de Nules el sistema de trabajo 7/7, “un sistema que es el que más se está implementando actualmente en este cuerpo de seguridad, y que responde a un compromiso de la Alcaldía y a una demanda de los sindicatos que ya es una realidad”, apunta David García.