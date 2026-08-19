ZT Hotels se convierte en patrocinador exclusivo de ‘Papa Luna, El Musical’

ZT Hotels y La Farsa Companyia han presentado su acuerdo de colaboración, mediante el cual la cadena hotelera se convierte en patrocinador exclusivo de 'Papa Luna, El Musical', una de las principales apuestas culturales de este año en Peñíscola y en la provincia de Castellón.

La alianza tiene como objetivo unir cultura, turismo y promoción del destino, apoyando un proyecto artístico estrechamente vinculado a la historia y al patrimonio de Peñíscola. El acuerdo busca contribuir a reforzar la proyección de la localidad como destino turístico y cultural y ampliar su oferta de ocio y experiencias.

'Papa Luna, El Musical' centra su argumento en la figura de Benedicto XIII, el Papa Luna, uno de los personajes históricos más vinculados a Peñíscola. La producción pretende acercar su historia al público mediante un espectáculo musical de gran formato y poner en valor el legado histórico y cultural de la ciudad.

Para ZT Hotels, el patrocinio representa también una apuesta por reforzar su vinculación con Peñíscola y apoyar iniciativas capaces de dinamizar la actividad cultural y turística del municipio. En este sentido, la colaboración se enmarca en una estrategia de sostenibilidad en su dimensión sociocultural, orientada a contribuir al desarrollo del territorio más allá de la actividad turística.

El acuerdo contempla el apoyo de ZT Hotels a la promoción y difusión del musical, así como distintas acciones destinadas a acercar el espectáculo a los visitantes y clientes de la cadena hotelera.

La colaboración entre ambas entidades pretende además generar nuevas sinergias para favorecer la llegada de visitantes atraídos por propuestas relacionadas con la historia y la identidad de Peñíscola. El objetivo es contribuir a diversificar la oferta turística del municipio y potenciar su atractivo durante todo el año, más allá de la tradicional oferta de sol y playa.

La Farsa Companyia es la productora responsable de 'Papa Luna, El Musical', una producción inspirada en la figura histórica de Benedicto XIII y en su estrecha relación con Peñíscola.