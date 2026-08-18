Burriana avanza en la contratación del nuevo Centro de Salud del Puerto y que las obras empiecen para fin de año.

El Ayuntamiento de Burriana convoca este mes de agosto un segundo pleno con el objetivo de avanzar en la contratación de las obras de construcción del nuevo Centro de Salud de atención primaria de la zona del Puerto, ubicado en la avenida Mediterránea.

El pleno someterá a aprobación la modificación de los porcentajes de gasto vinculados a la financiación plurianual del proyecto, una medida necesaria para adaptar el compromiso presupuestario municipal al calendario de aportaciones previsto por la Generalitat Valenciana y facilitar el avance del expediente de contratación.

La actuación se inició después de que la Conselleria de Sanidad delegara las competencias en el Ayuntamiento de Burriana el pasado mes de abril, una delegación que fue aceptada por el Pleno municipal en mayo. Desde entonces, el consistorio ha iniciado el expediente para contratar la ejecución integral de las obras.

El proyecto se desarrolla mediante un modelo de financiación basado en la delegación de competencias entre la Generalitat y el Ayuntamiento. La administración autonómica aporta la financiación, mientras que el consistorio se encarga de la gestión técnica, la contratación y la fiscalización de las obras. De esta manera, la financiación autonómica contempla una aportación de 112.079 euros en 2026, 1.344.948 euros en 2027 y 560.394 euros en 2028.

La fórmula pretende reducir trámites administrativos y agilizar los plazos de ejecución del proyecto, que se desarrollará sobre una parcela de más de 2.000 metros cuadrados situada junto a la iglesia del Puerto.

El nuevo centro permitirá reforzar la atención sanitaria en la zona marítima de Burriana y dará cobertura a los más de 5.000 vecinos que residen de forma permanente en este entorno, además de atender el incremento de población durante los periodos de mayor afluencia turística.

El calendario previsto contempla que las obras puedan comenzar antes de finalizar 2026, con el objetivo de que el nuevo centro sanitario entre en funcionamiento a comienzos de 2028.