La Feria Nacional de Novela Romántica de Benicàssim cierra su décima edición con gran respaldo del público lector.

La X edición de la Feria Nacional de Novela Romántica de Benicàssim concluyó este domingo con una intensa jornada literaria en la que las escritoras Andrea Longarela e Isabel Arias concentraron gran parte del interés del público con la presentación de sus últimas novelas, Todas las historias llevan tu nombre y Más que amigos, respectivamente.

Las autoras protagonizaron largas colas de lectoras y lectores que acudieron para conseguir ejemplares firmados en una clausura que también sirvió para presentar las novedades literarias de Lydia A. Benavent y Noemí Quesada.

La última jornada volvió a reflejar la esencia de una feria que, durante toda su programación, ha apostado por la diversidad de temáticas, estilos y subgéneros dentro de la novela romántica, uno de los géneros literarios con mayor volumen de ventas en España junto a la novela negra.

Como broche final al encuentro entre autores y lectores, la organización, de la mano del escritor castellonense José Mola, propuso una actividad simbólica a las personas asistentes como la de escribir una carta dirigida a su “yo” del futuro, concretamente un año después. La organización se comprometió a enviar esas cartas a sus destinatarios en mayo de 2027.

Desde la organización destacaron la implicación de clubes y grupos de lectura, así como de las editoriales participantes, tanto en la presentación de novedades como en la asistencia y apoyo al evento durante sus diez años de trayectoria