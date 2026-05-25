BENICÀSSIM

La Feria Nacional de Novela Romántica de Benicàssim cierra su décima edición con gran respaldo del público lector

Andrea Longarela e Isabel Arias protagonizan una jornada final marcada por las firmas, las novedades literarias y la conexión entre autoras y lectores.

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La Feria Nacional de Novela Romántica de Benicàssim cierra su décima edición con gran respaldo del público lector.
La Feria Nacional de Novela Romántica de Benicàssim cierra su décima edición con gran respaldo del público lector. | Ayuntamiento de Benicàssim

La X edición de la Feria Nacional de Novela Romántica de Benicàssim concluyó este domingo con una intensa jornada literaria en la que las escritoras Andrea Longarela e Isabel Arias concentraron gran parte del interés del público con la presentación de sus últimas novelas, Todas las historias llevan tu nombre y Más que amigos, respectivamente.

Las autoras protagonizaron largas colas de lectoras y lectores que acudieron para conseguir ejemplares firmados en una clausura que también sirvió para presentar las novedades literarias de Lydia A. Benavent y Noemí Quesada.

La última jornada volvió a reflejar la esencia de una feria que, durante toda su programación, ha apostado por la diversidad de temáticas, estilos y subgéneros dentro de la novela romántica, uno de los géneros literarios con mayor volumen de ventas en España junto a la novela negra.

Como broche final al encuentro entre autores y lectores, la organización, de la mano del escritor castellonense José Mola, propuso una actividad simbólica a las personas asistentes como la de escribir una carta dirigida a su “yo” del futuro, concretamente un año después. La organización se comprometió a enviar esas cartas a sus destinatarios en mayo de 2027.

Desde la organización destacaron la implicación de clubes y grupos de lectura, así como de las editoriales participantes, tanto en la presentación de novedades como en la asistencia y apoyo al evento durante sus diez años de trayectoria

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