El PP denuncia el retraso de la nueva comisaría de Vila-real y exige al Gobierno el inicio inmediato de las obras

El Partido Popular de Vila-real ha denunciado el retraso que acumula la construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional y ha exigido al Gobierno de España el inicio "inmediato" de unas obras que, según recuerdan, debían haberse completado antes de finalizar 2025.

El concejal y senador del PP, Jaume Llorens, ha criticado la falta de avances en un proyecto incluido inicialmente en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025. Según ha señalado, la nueva comisaría ha sido aplazada al plan previsto para el periodo 2026-2030, una decisión que considera una muestra del "abandono" del Ejecutivo hacia la ciudad.

Llorens ha lamentado que, tras varios años de espera, los agentes de la Policía Nacional continúen desarrollando su trabajo en unas instalaciones que, según afirma, presentan deficiencias y no responden a las necesidades actuales del servicio.

Asimismo, el edil popular ha asegurado que el Ministerio del Interior no ha concretado todavía una fecha para el inicio de las obras ni para la puesta en funcionamiento de la futura infraestructura. Por ello, ha reclamado tanto al Gobierno central como al equipo de gobierno municipal que impulsen el proyecto y desbloqueen una actuación que considera prioritaria para mejorar la atención a los ciudadanos y las condiciones de trabajo de los agentes.

Desde el PP insisten en que la nueva comisaría es una demanda histórica de Vila-real y reclaman una mayor implicación de las administraciones para que la infraestructura sea una realidad cuanto antes.