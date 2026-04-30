La campaña ‘A peu de carrer’ aterriza en María Cases para reforzar la atención a los vecinos de Onda

El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha la nueva campaña de participación ciudadana ‘A peu de carrer’, una iniciativa impulsada para reforzar la atención directa a los vecinos de aquellas zonas no constituidas formalmente como barrio o núcleos diseminados, complementando así el programa municipal ‘Barri a barri’.

La primera cita de esta nueva acción se ha celebrado en la zona de María Cases, donde la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, junto a la concejala de Barrios y Núcleos Diseminados, Marta Villanueva, ha recorrido durante la mañana las calles de este entorno para conocer de primera mano las necesidades, propuestas e inquietudes de los vecinos.

Durante la visita, han mantenido encuentros directos con residentes, han recogido sugerencias sobre mejoras en la zona y han podido comprobar sobre el terreno diferentes cuestiones planteadas por los propios vecinos, reforzando así una forma de gobernar basada en la proximidad, la escucha activa y la respuesta útil.

La campaña nace con el objetivo de consolidar una relación más directa entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, acercando la gestión municipal a cada rincón de Onda y facilitando que los vecinos puedan trasladar personalmente sus peticiones, propuestas o incidencias.

Durante cada jornada de ‘A peu de carrer’, se recogerán los datos de contacto de los vecinos que trasladen sus propuestas o incidencias con el objetivo de mantenerles informados sobre el estado de su petición. De este modo, cada vecino podrá conocer de primera mano si su solicitud ya ha sido atendida, se encuentra en proceso de tramitación o, en caso de no ser viable, los motivos que lo justifican.

El Ayuntamiento ha habilitado un formulario específico en onda.es para que cualquier vecino pueda hacer llegar sus necesidades, sugerencias o propuestas de mejora aunque no haya podido asistir presencialmente a la visita. Todas estas peticiones serán revisadas y contestadas directamente por la concejala de Barrios y Núcleos Diseminados, Marta Villanueva, reforzando así una atención más cercana, ágil y continuada.

Esta herramienta permite dar continuidad a la campaña más allá de la presencia física en cada zona y garantiza que ninguna propuesta quede sin respuesta, fortaleciendo la confianza entre la administración y la ciudadanía.