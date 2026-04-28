El alcalde de Nules decide no asistir a la Cumbre de Alcaldes y cuestiona su utilidad

El alcalde de Nules, David García, ha decidido no asistir a la Cumbre de Alcaldes convocada por la Diputación Provincial de Castellón, alegando un descontento acumulado durante la legislatura por la falta de respuesta a las necesidades del municipio.

Según ha explicado el primer edil, el Ayuntamiento de Nules ha trasladado en repetidas ocasiones propuestas, solicitudes y proyectos considerados prioritarios, sin que ninguno haya sido incluido en los presupuestos provinciales. Además, asegura que algunas de estas peticiones ni siquiera han recibido una respuesta acorde a su importancia.

García ha calificado la cumbre como “un paripé”, acusando al gobierno provincial de escenificar una falsa voluntad de escucha. “Pretenden hacer ver que gobiernan para toda la provincia, pero en realidad lo hacen a espaldas de quienes no somos de su color político”, ha afirmado. En este sentido, ha criticado también el uso “abusivo” de los convenios singulares, que, según señala, benefician siempre a los mismos ayuntamientos.

El alcalde ha defendido que los foros institucionales deben ser “útiles, productivos y orientados a resultados”, y ha justificado su ausencia como un acto de coherencia y transparencia ante una situación prolongada en el tiempo.

No obstante, ha querido dejar claro que esta decisión no implica una ruptura del diálogo institucional. El Ayuntamiento de Nules, ha indicado, mantiene su disposición a colaborar con la Diputación siempre que exista un marco basado en la escucha, el respeto y la atención a las necesidades reales del municipio.