Burriana celebra el Día de la Comunitat Valenciana con una jornada de tradición, música y folclore

El Ayuntamiento de Burriana ha preparado un programa institucional para conmemorar el Día de la Comunitat Valenciana con una jornada que combinará tradición, música, folclore y referencias a la historia valenciana.

Los actos comenzarán a las 12:00 horas con la celebración del Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento. Posteriormente, la programación se trasladará a la Plaza Mayor, donde tendrán lugar las principales actividades de la jornada.

Uno de los actos centrales será la tradicional dansà, en la que participarán las comisiones falleras y el Grup de Danses Tradicionals l’Arenilla, acompañados por la música de la dolçaina i el tabal. La programación también incluirá el baile de los tradicionales gegants i cabuts.

Entre las novedades de esta edición destaca la recreación histórica del séquito real de Jaume I y Na Violant, a cargo de la Encomienda Templaria de la Plana. La entrada del séquito en la Plaza Mayor permitirá recrear parte del contexto histórico vinculado a los orígenes de la tradición valenciana.

El programa continuará con uno de los momentos más solemnes de la jornada: la izada de la Senyera en la Plaza Mayor. Durante este acto, un cuarteto de cuerda y una soprano interpretarán el Himno de la Comunitat Valenciana.

La celebración concluirá con un espectáculo pirotécnico, que pondrá el punto final a una jornada dedicada a la cultura, las tradiciones y la identidad valenciana.