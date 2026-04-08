Vila-real habilitará un aparcamiento provisional en los antiguos solares de la Fundación Dolores García.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha visitado las obras de derribo de las edificaciones en ruina situadas en los antiguos solares de la Fundación Dolores García, unos terrenos adquiridos por el Villarreal CF en 2023 con motivo del centenario del club y destinados a un futuro proyecto sociosanitario.

Los trabajos, ejecutados por el propio Villarreal CF en coordinación con el Ayuntamiento, permitirán acondicionar la parcela para que el consistorio acepte su cesión e incorpore el suelo al patrimonio municipal. De forma provisional, el espacio se destinará a aparcamiento público con cerca de 150 plazas, en una zona estratégica de la ciudad, concretamente en el cruce de la calle de la Ermita con la calle de Cordón.

Esta actuación responde a una demanda histórica del vecindario, ya que se trata de un área con una alta concentración de servicios y equipamientos, como un centro de salud, la oficina de Correos, centros educativos, supermercados y el estadio de La Cerámica, lo que ha generado una creciente necesidad de estacionamiento.

El aparcamiento tendrá carácter temporal, a la espera de que la Generalitat Valenciana impulse el desarrollo definitivo de la parcela, de aproximadamente 7.500 metros cuadrados, prevista inicialmente para albergar una isla sociosanitaria, que contemplaba la construcción de una residencia para personas con discapacidad psíquica, un centro ocupacional, espacios para la asociación Ateneu, dirigida a personas con daño cerebral adquirido, y módulos para el alumnado del centro de educación especial La Panderola.

El alcalde Benlloch ha lamentado la paralización del Plan Convivint por parte del actual Consell, tras el cambio de Gobierno autonómico. Este proyecto, impulsado por el Botànic, por tanto , mientras no llegue una solución definitiva por parte de la Generalitat, el solar se pondrá al servicio del vecindario como aparcamiento público.