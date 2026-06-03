Más de 200 alumnos celebran la graduación de la UNED Sénior en Villa Elisa de Benicàssim

La sede Villa Elisa de Benicàssim acogió el pasado 1 de junio el acto de clausura y graduación del alumnado de la UNED Sénior, una cita que reunió a más de 200 estudiantes procedentes de distintos municipios de la provincia de Castellón en una jornada cargada de emoción, reconocimiento y convivencia.

El encuentro puso el broche final a un curso especialmente significativo para la comunidad educativa de la UNED Sénior, contando con la participación de alumnado, familiares, profesorado, representantes institucionales y colaboradores que quisieron compartir este momento tan especial.

La ceremonia comenzó con una actuación cultural que aportó un ambiente festivo y cercano al evento. A continuación, se procedió a la entrega de diplomas, uno de los momentos más esperados de la tarde, en el que se reconoció el esfuerzo, la constancia y el compromiso con el aprendizaje de los estudiantes que forman parte de este programa de formación permanente.

El acto contó con una amplia representación institucional, participación que puso de manifiesto el respaldo institucional a la UNED Sénior, un proyecto que promueve la formación a lo largo de la vida, el envejecimiento activo y el acceso a la cultura y al conocimiento para toda la ciudadanía en diferentes municipios de la provincia de Castellón.

Tras la entrega de acreditaciones, los asistentes disfrutaron de una merienda de convivencia que permitió compartir experiencias, fortalecer vínculos y celebrar conjuntamente la finalización de un nuevo curso académico.

La elevada participación registrada durante este curso y la emoción vivida en la ceremonia reflejan la consolidación y el crecimiento de la UNED Sénior en la provincia de Castellón, donde se ha convertido en un espacio de aprendizaje, encuentro y desarrollo personal para cientos de personas.