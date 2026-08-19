El Ayuntamiento de Vila-real instala una fuente de agua refrigerada en la plaza Mayor.

El Ayuntamiento de Vila-real, con la colaboración de Facsa, trabaja en la instalación de una fuente de agua refrigerada en la plaza Mayor, donde actualmente se están realizando las pruebas y los análisis necesarios para garantizar la calidad y salubridad del agua antes de ponerla en servicio.

La ubicación ha sido escogida por su céntrica situación y la elevada afluencia de personas que registra, especialmente durante las fiestas patronales. Esta primera instalación permitirá evaluar el funcionamiento del sistema y la respuesta de la ciudadanía antes de extender el servicio a otros espacios públicos de Vila-real.

La nueva fuente se encuentra junto a la fuente convencional existente en la plaza, que se mantendrá en su emplazamiento. El nuevo dispositivo incorpora un sistema de refrigeración para dispensar agua fría y está preparado para que las personas usuarias puedan llenar vasos o botellas. El agua se dispensa de arriba hacia abajo, por lo que no está previsto su uso para beber directamente del surtidor.

Las características técnicas del equipo y del sistema de refrigeración obligan a aplicar un protocolo sanitario específico. Ya se han realizado las primeras tomas de muestras y se están llevando a cabo las pruebas establecidas. Antes de su puesta en funcionamiento se efectuará un segundo control y, una vez operativo, se realizarán análisis periódicos para verificar que el agua mantiene las condiciones adecuadas de calidad.

El Ayuntamiento prevé que la fuente pueda estar disponible antes del inicio de las fiestas patronales, aunque su puesta en marcha estará condicionada al resultado favorable de los controles y al visto bueno de la Generalitat Valenciana.

Paralelamente, los servicios municipales estudian medidas para reforzar la protección de la instalación frente al paso de vehículos de carga, limpieza y otros servicios que operan habitualmente en la plaza Mayor, con el objetivo de evitar golpes y posibles desperfectos.

La instalación forma parte de una iniciativa más amplia que contempla la incorporación de otras cuatro fuentes de agua refrigerada durante los próximos meses. Estas nuevas unidades se distribuirán en distintos puntos de Vila-real una vez evaluado el funcionamiento de la primera fuente y la experiencia de uso por parte de la ciudadanía.