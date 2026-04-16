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El Ayuntamiento de Onda aprueba una línea de ayudas de 15.000 euros para la cultura local

Las asociaciones y entidades podrán financiar hasta el 75% del coste de sus proyectos y actividades desarrolladas este año.

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El Ayuntamiento de Onda aprueba una línea de ayudas de 15.000 euros para la cultura local
El Ayuntamiento de Onda aprueba una línea de ayudas de 15.000 euros para la cultura local | Ayuntamiento de Onda

El Ayuntamiento de Onda activa la línea de ayudas a entidades locales mediante una dotación de 15.000 euros, con el fin de impulsar el desarrollo y difusión de contenidos culturales durante el presente ejercicio 2026.

Las ayudas, que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, permitirán a las agrupaciones financiar hasta un máximo del 75% del coste total de aquellas actividades que fomenten la cultura dentro de sus diversas modalidades.

Entre las iniciativas subvencionables se encuentran proyectos relacionados con las artes plásticas y escénicas, la literatura, el cine, el cómic, los audiovisuales, la música, los foros, encuentros o congresos centrados en el pensamiento y la reflexión cultural en cualquiera de sus formatos.

Para poder optar a estas ayudas, las asociaciones interesadas deben estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Onda con una antigüedad mínima de dos años desde la publicación de este extracto en el BOP. Además, no podrán tener suscrito ningún otro convenio de colaboración con el Ayuntamiento ni recibir otra ayuda municipal durante el año en curso.

El plazo para la presentación de solicitudes y la documentación requerida termina el viernes 24 de abril. La vía oficial para formalizar la solicitud es mediante la sede electrónica del Ayuntamiento de Onda con su certificado electrónico y seleccionando el trámite número 1639088, denominado "Subvenciones para asociaciones actividades culturales".

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