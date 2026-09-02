El Ayuntamiento de Almassora pone a punto sus colegios para el inicio del nuevo curso escolar

El Ayuntamiento de Almassora ha aprovechado las vacaciones estivales para acometer diferentes trabajos de mejora, reparación y acondicionamiento en los centros educativos del municipio, con el objetivo de que las instalaciones estén preparadas para el inicio del nuevo curso escolar, previsto para el próximo 9 de septiembre.

Las actuaciones se han desarrollado durante el periodo sin actividad lectiva para evitar molestias al alumnado y han incluido pequeñas intervenciones demandadas por los propios centros. Los trabajos han sido realizados por los alumnos-trabajadores del Centro de Formación y Empleo, que participan en cursos financiados por Labora, junto al Servicio Municipal de Mantenimiento y Logística (SMML) y el servicio de jardinería.

Entre las mejoras destaca la intervención en el colegio Boqueres, donde se han realizado trabajos de pintura en diferentes espacios, se ha plantado nuevo arbolado y se ha instalado un rocódromo.

En el colegio Cardenal Cisneros se ha mejorado la iluminación y se ha habilitado una nueva puerta para reorganizar los espacios del centro ante la puesta en marcha durante este curso de una nueva Unidad Específica en Centro Ordinario (UECO).

Por su parte, los colegios Santa Quitèria y Riu Millars han recibido trabajos de jardinería, mientras que en Regina Violant se ha pintado la pista deportiva y diferentes elementos del patio.

A estos trabajos se suman las tareas de limpieza realizadas en todos los colegios del municipio para garantizar que las instalaciones estén en condiciones óptimas de cara al regreso a las aulas.