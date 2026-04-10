El Ayuntamiento de Almassora amplía la red de reciclaje con siete nuevos puntos limpios de proximidad

Almassora ha reforzado su compromiso con el medio ambiente con la puesta en marcha de siete nuevos puntos limpios de proximidad, una iniciativa que amplía la red municipal existente y facilita el reciclaje a toda la ciudadanía. Con estas nuevas incorporaciones, ya son quince los espacios habilitados en el municipio para la recogida de residuos domésticos especiales.

Las nuevas islas de reciclaje se han distribuido estratégicamente en distintos barrios, así como en la zona de la playa y en Santa Quitèria, con el objetivo de acercar este servicio a todos los vecinos. En concreto, se ubican en la plaza Víctimas del Terrorismo, el entorno de Santa Quitèria, el parque del Pitillo en la playa, la calle Batalla de Bailén (Boqueras), la calle San Pablo (Fátima), la confluencia de la calle Boqueras con la calle 9 de Octubre y la calle Sagrario, en la zona de la Vila.

Estos puntos limpios permiten depositar residuos domésticos de pequeño y mediano tamaño que no pueden tirarse en los contenedores convencionales, como pequeños electrodomésticos, pilas, baterías, cápsulas de café, aerosoles o bombillas LED, sin necesidad de desplazarse al ecoparque.

El servicio está disponible las 24 horas del día y cuenta con instalaciones accesibles para personas con movilidad reducida. Además, presentan un diseño moderno que se integra en el entorno urbano, permitiendo depositar varios tipos de residuos en cada punto.

La actuación ha sido posible gracias a una subvención de 93.448,81 euros procedente de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU. La inversión total del proyecto asciende a 125.636,72 euros.

Desde el Ayuntamiento destacan que Almassora fue pionera en la provincia en la implantación de este servicio, y que esta ampliación consolida una red que contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a reforzar la protección del medio ambiente.