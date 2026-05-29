El Pleno de Vila-real respalda las reivindicaciones docentes y aprueba definitivamente el presupuesto de 2026.

El Pleno del Ayuntamiento de Vila-real ha dado voz este viernes a los representantes de la Asamblea de Docentes de Vila-real, que han asistido a la sesión plenaria para exponer sus reivindicaciones y explicar los motivos de la huelga educativa que afronta ya su tercera semana en el territorio valenciano. Con el visto bueno del alcalde y el acuerdo previo de los grupos municipales, la profesora Reyes Aymerich, portavoz del colectivo, ha detallado las demandas del profesorado y las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo. Durante su intervención también ha reivindicado infraestructuras educativas pendientes, como la construcción del cuarto instituto de la ciudad.

La comparecencia se ha producido después de la aprobación de una moción de apoyo a las exigencias del profesorado, que ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno y de los concejales no adscritos.

En la misma sesión, el Pleno ha aprobado definitivamente el presupuesto municipal de 2026 y la plantilla presupuestaria tras desestimar las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública. Las cuentas ascienden a 66.859.948 euros, lo que supone un incremento de 771.382 euros respecto al ejercicio anterior. La concejala de Hacienda, Sabina Escrig, ha defendido que el documento consolida un modelo de ciudad centrado en la justicia social, la protección de las personas y la garantía de los servicios públicos.

El alcalde, José Benlloch, ha explicado que las alegaciones rechazadas correspondían, por una parte, a VOX, en relación con el préstamo destinado a la renovación del alumbrado público mediante financiación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), y por otra, al sindicato Intersindical, respecto a las ayudas sociales. Tras su aprobación definitiva, el presupuesto entrará en vigor en los próximos días.

Uno de los acuerdos adoptados por unanimidad ha sido el expediente de créditos extraordinarios financiados mediante un préstamo a largo plazo del IDAE para la modernización del alumbrado público, con una inversión, de 1,9 millones de euros, permitirá actuar en la zona industrial y periférica de la ciudad, donde existe un importante déficit de luminarias debido a la antigüedad del sistema.

Según las previsiones municipales, la renovación permitirá un ahorro anual de 431.000 euros, superando los cuatro millones de euros en la próxima década. Fajardo ha destacado además que el consistorio ya dispone de un estudio completo sobre el estado de las luminarias de la ciudad, lo que facilitará optar a futuras ayudas para ampliar las actuaciones y mejorar la eficiencia energética.

El Pleno también ha aprobado la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para inmuebles donde se desarrollan actividades económicas declaradas de especial interés o utilidad municipal dentro del Plan de Ayuda al Comercio Local, de la que se beneficiarán más de 350 comercios se beneficiarán de esta medida, con un impacto económico cercano a los 300.000 euros.

Por otra parte, la corporación municipal ha dado luz verde a la sustitución del equipo de cloración de la instalación de Reg Nou. En este punto, Benlloch ha recordado que el Ayuntamiento trabaja desde hace años en la modernización de la red hídrica municipal para garantizar la calidad del agua y adaptarse a la normativa vigente.

Las inversiones realizadas en los últimos cuatro años alcanzan los tres millones de euros e incluyen actuaciones en calles como Cordó, Ermita y Serreria, la adecuación de fuentes públicas para consumo humano y la renovación de piezas, transformadores y contadores en los diferentes pozos de abastecimiento. Además, el consistorio prevé destinar cerca de 1,9 millones de euros en 2027 para implantar un sistema de tratamiento mediante carbón activo en el pozo de Reg Nou y renovar el depósito asociado.